„Ist wie normaler Sport“: LoL-Profi klärt Rentner auf, was eigentlich Esports ist

Esports ist schon länger nicht nur eine kleine Nische, die wenige Menschen kennen. Seit mehreren Jahren ist diese Szene riesig und viele Fans fiebern mit ihren Lieblingsteams mit. Jetzt hat ein Profi in League of Legends einigen Rentnern Fragen zum Thema Esports beantwortet, die mit diesem Begriff wenig anfangen können.

Um welchen Profi geht es? Der LoL-Spieler Josedeodo, oder kurz Jose, spielt seit 2017 professionell League of Legends. Seit 2025 ist er der Jungler von Team Liquid. Auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal hat das Team ein Video mit Jose hochgeladen, bei dem er von Rentnern mit Fragen zu seiner Tätigkeit gelöchert wird.

Dazu gehörten viele Fragen zu seiner Person, wie er zu Videospielen gekommen ist oder ob er den ganzen Tag spielen würde, was er als Profi zum Großteil macht. Während die Rentner eine Frage nach der anderen stellen, wird ihnen klar, dass Esports gar nicht so unterschiedlich von dem Sport sind, der ihnen bekannt ist. Am Ende des Videos zeigt Jose den Rentnern einige Spielszenen aus Turnieren.

Natürlich wusste die ältere Generation nicht genau, was gerade auf dem Bildschirm passiert, jedoch war sie überrascht, dass es genau wie im normalen Sport auch Kommentatoren gibt, die das Spiel begleiten. Jose sagt am Ende: „Ja, es ist im Grunde wie normaler Sport.“

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Der Profi zeigt den Rentnern auch die Schattenseiten des Esports

Was sind die Schattenseiten? Auch die Frage zu Sportwetten wurde gestellt. Was im normalen Sport gängig ist, ist auch beim Esports verbreitet. Jose erwähnt dabei, dass der schwierigste Teil der Sportwetten die Reaktionen der Fans seien.

Er gibt direkt ein Beispiel: Während sie gegen das schwächste Team eines Turniers spielten, verloren sie und er erhielt daraufhin viele unschöne Reaktionen. Jose selbst wollte den Inhalt nicht direkt wiedergeben, allerdings sagt er, dass auch schlimmere Nachrichten dabei waren.

Die Rentner waren überrascht, wie viel Geld in Gaming steckt: Eine weitere Frage bezog sich auf das Geld und darauf, wie ein Esports-Team dieses überhaupt verdient. Laut Jose sind es, genau wie im normalen Sport, mehrere Quellen.

Der Profi nennt unter anderem die Zuschauer, die ihre Matches und gegebenenfalls Werbung währenddessen schauen. Zusätzlich wird durch Merch und Verkäufe von Fanartikeln weiteres Geld verdient. Zu guter Letzt werden natürlich auch Sponsoren genannt.

Die Rentnerin Felica zeigt sich nach der Antwort überrascht und sagt Folgendes: „Oh, ich wusste nicht, dass so viel Geld im Gaming steckt. Sehr interessant.“

Dass Esports keine leichte Szene ist, zeigt auch der wohl beste LoL-Spieler aller Zeiten, Faker. Er zweifelte trotz großer Erfolge an sich selbst, ob er nicht schon zu alt sei. In einem Interview hat er sein Geheimnis verraten, wie er so viele Jahre an der Spitze bleiben kann: LoL-Profi Faker verrät sein Geheimnis, wie er seit Jahren an der Spitze bleibt