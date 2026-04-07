Faker dachte, seine LoL-Karriere wäre vor 8 Jahren vorbei, verrät das Geheimnis seines Erfolgs

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2 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
Faker dachte, seine LoL-Karriere wäre vor 8 Jahren vorbei, verrät das Geheimnis seines Erfolgs

Faker ist der wohl beste Spieler in League of Legends. Gemeinsam mit seinem Team konnte er seit 2013 bereits 6-mal die WM gewinnen. Vor 8 Jahren dachte er jedoch, seine Karriere wäre zu dem Zeitpunkt vorbei.

Warum dachte Faker vor 8 Jahren so? Das Magazin Fortune Korea veröffentlichte ein Interview mit der LoL-Legende Faker, in dem er über seine Karriere sprach. Das Interview wurde von einem Reddit-User übersetzt. Dort war ein größeres Thema die Dauer der Karrieren im Esports.

Auch für Faker war das vor 8 Jahren ein großes Thema. Während dieser Zeit ertappte er sich bei dem Gedanken, ob das jetzt der Moment sei, an dem er von anderen Spielern verdrängt werden würde. Weiter sagt Faker Folgendes:

Damals war die Wahrnehmung sehr stark, dass Karrieren im Esport besonders kurz sind, und ich hatte das Gefühl, diesem Trend nicht entkommen zu können. Trotzdem fragte sich ein Teil von mir: Ist es wirklich richtig, mich nur wegen meines Alters so hilflos zur Seite drängen zu lassen? Kann ich nicht beweisen, dass das nicht so sein muss? Kann ich nicht einfach länger weitermachen und mich weiter beweisen? Ab diesem Moment habe ich noch unerbittlicher trainiert.

Wie lange spielte Faker zu der Zeit? Faker startete seine Karriere im Jahr 2013 und konnte bis 2018, also dem Jahr, in dem Faker an sich zweifelte, bereits 3-mal die WM gewinnen. Laut Fortune Korea sei die durchschnittliche Dauer der Esportkarriere fast 5 Jahre.

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Faker verrät sein Geheimnis

Was ist Fakers Tipp für eine längere Karriere? Im selben Interview wird ein Hobby von Faker außerhalb von LoL angesprochen: das Lesen. Genauer wurde er gefragt, was der Grund war, weshalb er anfing, so viele Bücher zu lesen.

Die Antwort bezog sich direkt auf die Dauer seiner Karriere: Er war neugierig, wie er seine Karriere verlängern und seine eigene Leistung verbessern kann. Besonders wissenschaftliche Bücher über die Neurowissenschaft oder den menschlichen Körper waren sehr interessant für Faker.

Weiter sagt der Profi, ihm habe das Wissen aus den Büchern geholfen, um seine Nervosität zu beruhigen, seinen Fokus wiederzuerlangen und Situationen ruhiger anzugehen.

Was sind die Lieblingsbücher von Faker? Die X-Userin Ashley Kang hat eine Website erstellt, bei der sie alle Bücher aufgelistet hat, die Faker in einem Stream von 2023 erwähnte. Zusätzlich gibt es ein Komplexitätsrating und einen kleinen Kommentar von Faker zu den Büchern.

Die Liste findet ihr auf der von Ashley Kang erstellten Seite fan-leaf-9ae.notion.site. Neben einigen fiktiven Büchern ist die Liste mit wissenschaftlichen Büchern bespickt.

Besonders das Buch „Sapiens: A Brief History of Humankind“ ist laut dem Kommentar von Faker ein Must-read, also ein Buch, das jeder lesen sollte. Darin geht es um die Entwicklung des Menschen, jedoch sind auf dieser Liste auch Werke, die sich mit verschiedenen Themen der Psychologie des Menschen auseinandersetzen.

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Ob das viele Lesen wirklich etwas gebracht hat, ist natürlich nicht nachweisbar, allerdings ist Faker seit 2018 noch immer der beste LoL-Spieler der Welt. Falls ihr von ihm lernen wollt, haben wir euch 5 Gaming-Tipps vom legendären Faker zusammengetragen: 5 Gaming-Tipps von Faker persönlich, mit denen ihr besser in LoL werdet

Quelle(n): reddit.com
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