LoL: Neuer Champion belebt Verbündeten dreimal in einem Kampf wieder: „Das ist doch absolut verrückt“

League of Legends hat in der vergangenen Woche den neuen Supporter Renata Glasc herausgebracht. Dieser kann einen Verbündeten für kurze Zeit wiederbeleben. Wie stark das sein kann, zeigt ein Videoclip, in dem die Supporterin Olaf gleich dreimal in 30 Sekunden zurück ins Leben holt.

Was passiert in dem Clip? In dem Video wird ein Teamkampf gezeigt, an dem alle Spieler aus beiden Teams teilnehmen. Zu Beginn sieht es richtig gut für Blau aus, wenn sie können den gegnerischen AD-Carry ausschalten, eine wichtige Quelle für Schaden.

Auch der Olaf aus dem roten Team droht zu sterben, als Renata Glasc ihre besondere Fähigkeit „W“ zum Einsatz. Die Supporterin ist erst seit wenigen Tagen im Spiel.

Die beiden schaffen es zusammen, den Teamkampf zu drehen und als einzige zu überleben. Der Kampf zeigt eindrucksvoll, wie stark Renata Glasc sein kann.

Was genau passiert da mit Renata und Olaf? Mit der Fähigkeit Bailout (W) kann Renata Glasc das Angriffs- und Bewegungstempo eines Verbündeten für kurze Zeit erhöhen. Stirbt dieser unter dem Einfluss des Buffs, wird er für 3 Sekunden wiederbelebt. Gelingt es ihm innerhalb der 3 Sekunden ein Kill zu landen, bleibt er dauerhaft am Leben.

Genau das ist Olaf in dem Teamkampf gleich dreimal gelungen.

Zu geringer Cooldown auf eine so starke Fähigkeit

Wie reagieren die Spieler auf den Clip? Im reddit von League of Legends ist der Clip derzeit einer der meistdiskutierten Threads überhaupt. Allerdings kommt Renata Glasc dort nicht gut weg:

Antinomy_Magnus findet Renata viel zu stark: „Im Lategame hat Renatas „W“ nur eine Abklingzeit von 6 Sekunden. Das ist absolut verrückt.“

Der Nutzer DwooMan schreibt einfach nur: „Das… das ist nicht ok!“

TheWarmog ist sogar richtig frustriert von zu starken Champions: „Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir verdammt noch mal aufhören könnten, kaputte und giga-frustrierende Champs zu erschaffen, wenigstens für eine Season. Senna, Aphelios, Samira, Yone, alle innerhalb eines Jahres. Bitte, um Himmels willen, macht coole Champions, die keine bescheuerten Mechaniken haben, die frustrierend sind.“

Das Besondere ist zudem, dass Renata Glasc die Fähigkeit auch auf sich selbst anwenden kann. Sie in einem Teamkampf zu fokussieren, ist zwar eine gute Lösung, aber keine Garantie für eine ausbleibende Wiederbelebung.

Allerdings rechnen viele Nutzer schon mit Nerfs im nächsten Patch. Eine einfache Anpassung wäre laut dem Nutzer 2legittoquit, wenn man einen Cooldown auf die Wiederbelebung vom gleichen Champion setzen würde. Dann müsste an der Fähigkeit an sich nicht viel geändert werden.

Hattet ihr schon eine Begegnung mit Renata Glasc? Findet ihr sie zu stark oder ist dieses Video ein Extremfall? Schreibt es gerne in die Kommentare.