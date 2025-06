Wer Discord nutzt, kann sich in 15 Minuten ein schickes Wandbild für die Basis in Dune: Awakening erspielen

Vor allem in unkoordinierten Kämpfen wird sie mit ihrer Ultimate aber wohl glänzen können. Passt man als Gegner ihre W und Ultimate aber gut ab, kann man sie nach kurzer Zeit auch gut zurückschlagen. Der letzte neue Champion war zum Release ziemlich stark: Neuer Champion in LoL ist etwas zu stark, wird nach nur 2 Tagen generft

Meiner Ansicht nach ist das dem Team gelungen, denn obwohl Yunara ein klassischer Auto-Attack-ADC ist, fühlt sie sich modern an und neben all den anderen ADCs, die den Fokus auf Fähigkeiten haben, auch ziemlich erfrischend.

Hat man dann noch Items, die bei Auto-Attacks Sounds erzeugen, dann ist das für jeden LoL-Fan wie Musik in den Ohren. In einer FAQ erklärte Max Perlman, Lead Gameplay Designer von Riot Games, dass man einen ADC erschaffen wollte, der sich traditionell anfühlt. Man wolle für Fans dieser Spielweise aber eine moderne Herangehensweise kreieren.

Das liegt vor allem an den tollen Animationen für die normalen Angriffe und Fähigkeiten. Jeder Rechtsklick fühlte sich fließend an. Zusammen mit dem Sounddesign macht schon das reine Farmen von Minions echt Spaß. Lange gab es für mich keinen Champion, der audiovisuell so gut präsentiert wurde.

Mit dem neuen ADC-Champion fühlt sich LoL so gut an, wie schon lange nicht mehr

