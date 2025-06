Vor 7 Jahren haben 2 Champions in LoL fast das Spiel zerstört, weil sie zusammen ein ganzes Team zerlegen konnten

Seit dem Start im Jahr 2009 hat League of Legends viele Metas gehabt, von denen einige Spieler bis heute Albträume haben. Eine interessante, aber auch frustrierende war die Funnel -Meta, die hauptsächlich von 2 Champions gestartet wurde.

Was war das für eine Meta? Eine Funnel -Strategie an sich gab es schon vor 2018 und ist in MOBAs nicht unüblich. Ein Spieler opfert seine Farm oder Jungle-Monster, damit ein anderer Spieler sie nehmen und dadurch einen (Gold-)Vorteil erlangen kann.

2018 in der 8. Season von LoL wurde diese Strategie aber auf die Spitze getrieben. Master Yi und Taric wurden zu einer großen Gefahr, nicht nur in der Solo-Queue, sondern auch im Profi-Bereich.

Eine effiziente Strategie, die das Spiel veränderte

Wie entstand die Meta? In einem YouTube-Video erklärt der Content Creator Myth, wie es überhaupt dazu gekommen ist. In der alten 3-gegen-3-Map Twisted Treeline war eine solche Strategie völlig normal. Laut Myth begannen 2017 chinesische Booster, also Leute, die Accounts für Geld hochleveln und ranken, Supporter auf der Midlane zu spielen, um den Jungler zu unterstützen.

Die bekannteste Kombination war Taric und Yi. Taric würde versuchen, die Midlane zu verteidigen, die Minions aber für Yi vorzubereiten. Der schnappt sich dann neben den Monstern im Jungle auch die Minions auf den Lanes und erarbeitet sich dadurch einen extremen Gold- und Exp.-Vorteil. Auch Kayle war ein guter Partner für Yi.

Yi und Taric liefen dann das ganze Match zusammen herum. Damals wurde die Erfahrung generft, die man durch Monster erhielt. Die Erfahrung, die man aber von der Krabbe bekommt, wurde stark gebufft. Da Yi und Taric schon früh Dominanz auf den Lanes aufbauten, konnte der gegnerische Jungler nichts tun, um die Krabbe zu verteidigen.

Ein weiterer Vorteil dieser Kombination war, dass ADCs zu der Zeit schwach waren, weshalb andere Champions die DPS-Rolle übernehmen mussten. Early-Game-Jungler waren auch schwach, wovon Yi profitierte.

Damals gab es auch noch das Challenging-Smite, das Yi in Kämpfen gegen einzelne Gegner noch mächtiger gemacht hat. Laut einem alten Beitrag von Phreak, einem Caster und Mitarbeiter von Riot Games, hatten Taric und Yi damals die höchste Duo-Win-Rate, die jemals erreicht wurde (via YouTube).

Master Yi konnte dann ziemlich schnell nicht nur einzelne Gegner, sondern ganze Teams mit Unterstützung durch Champions wie Taric erledigen. Einfach weil er so schnell, so viel Gold und Items angehäuft hat. Als gegnerisches Team in der Solo-Queue hatte man kaum Kontermöglichkeiten.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Der beste Modus für entspannte LoL-Spieler bekommt jetzt mehr Abwechslung und neue Maps von Niko Hernes

Taric und Yi waren nur der Anfang

Taric und Yi fanden ihren Weg in den Profi-Bereich. Im ersten Match des LCK Summer Splits 2018 spielte das Team bbq gegen MVP. Dort trafen 2 Funnel-Combos aufeinander. Nunu und Karthus und Yi und Taric. Es gab keine richtige Midlane, weil beide Duos sich im Jungle und auf den Lanes hochfarmten.

Master Yi dominierte das Spiel. Im Profi-Bereich war das laut Myth zwar nicht so mächtig wie in der Solo-Queue, weil man als gemeinsames Team kontern konnte, frustrierend war es trotzdem. Selbst Legenden wie Faker spielten Taric in der LCK, was den Fans nicht gefallen hat.

2 Wochen nach diesem Match wurden Master Yi, Taric und Nunu, der mit Karthus eine ähnliche Übermacht wurde, generft. Doch das war nicht das Ende der Funnel-Meta. Auch abseits dieser Champions war es einfach eine effiziente Strategie.

Das führte zu Profi-Teams, die gar keinen richtigen Jungler hatten, aber dafür 3-mal Smite. Statt Duos sah man teilweise, dass mehrere Champions einem Carry halfen, überall Gold und Erfahrung zu bekommen.

Der Zustand der Meta wurde von Zuschauern, Spielern und Riot kritisiert, weshalb die Entwickler Nerfs ansetzten, um es gänzlich aus dem Spiel zu entfernen .

Was wurde generft? Das damalige Jungle-Item bekam mit Patch 8.14 einen Zusatz. Wenn man mit dem Item das meiste Gold aus dem Team hatte, bekam man 10 Gold weniger bei einem Minion-Kill. Dieser Nerf schwächte nicht nur die Meta, sondern auch Jungler an sich. Man wurde bestraft, wenn man gut spielte.