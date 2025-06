Entspannter Modus in LoL passt sich neuer Season an, bringt geliebte Map zurück

ARAM ist ein beliebter Fun-Mode in League of Legends. Statt großer Taktik gibt es 5v5-Gekloppe auf einer einzigen Brücke. Im Zuge einer neuen Präsentation hat Riot ein Update für den Modus angekündigt, das nicht nur die Map verändert.

Was ist ARAM? ARAM steht für „All Random All Mid“ und ist ein permanenter Modus in LoL, der sich von der klassischen MOBA-Struktur unterscheidet. Statt mit großen Objectives und 3 Lanes, kloppt man sich in ARAM auf einer einzigen Lane mit zufälligen Champions.

Für viele Spieler ist ARAM die entspannte Alternative zum normalen LoL. Man muss sich nicht mit Lane-Management oder Jungle-Monstern beschäftigen, sondern nur mit dem Kämpfen. Viele Leute spielen nur noch ARAM.

In einem neuen Dev-Update (YouTube) kündigte Riot ein neues Update für ARAM an. Neben einer neuen Map und einer Rückkehr ändert man auch, wie Champions gewählt werden.

Eine neue Map und eine Rotation für die Abwechslung

Was wird sich bei ARAM ändern? Aktuell läuft in League of Legends die 2. Season von 2025. Die konzentriert sich thematisch und visuell am Thema Spirit Blossom . Auch ARAM soll das jetzt repräsentieren. Am 25. Juni 2025 (Patch 25.13) kommt eine neue Version der Map ins Spiel, die auch einen anderen Soundtrack und Todesscreen mit sich bringt.

Hierbei ändern sich auch die Hexgates, ihr habt jetzt oben und unten in der Mitte der Map 2 Portale.

Um eine gewisse Abwechslung zu gewährleisten, wird der Stil der Map aber rotiert. Dafür kehrt auch die beliebte Piraten-Map Butcher’s Bridge zurück. Die Map kam zum ersten Mal beim Bilgewater: Burning Tides -Event ins Spiel. In dieser Map gibt es jetzt Kanonen, die einen direkt in die Action schießen.

Wenn ihr also ein ARAM startet, bekommt ihr eine der 3 Maps: Howling Abyss, Spirit Blossom oder Butcher’s Bridge.

Wie die neuen Maps aussehen, könnt ihr hier sehen:

Auch die Championauswahl wird leicht anpassen. Wenn ihr jetzt in der Championauswahl seid, werden euch 2 Champions (mit Glück sogar 3) angezeigt, aus denen ihr wählen könnt. Habt ihr euch einen ausgesucht, landen die übrigen oben im Pool für das gesamte Team.

Die Rerolls verschwinden damit, aber ihr habt jetzt direkt die Auswahl aus mindestens 2 Champions, auch wenn ihr keine Rerolls habt.

Neben den neuen ARAM-Änderungen kündigte Riot in dem Dev-Update den neuen Champion Yunara an, der ein klassischer Auto-Attack-ADC werden soll. Auch ein neues Meta-Game in Form eines 2D-Beat-’em-ups soll erscheinen. Die Story der aktuellen Season soll damit fortgeführt werden. Mehr Informationen dazu gibt es in 2 Wochen. Anders als beim letzten Meta-Game müsst ihr aber keine LoL-Matches dafür spielen: LoL bringt ein neues Minispiel im Stile eines Steam-Hits, aber um alles freizuschalten, müsst ihr das echte League of Legends spielen