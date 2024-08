„Nicht schon wieder ein Scam-Chroma“ –  LoL-Spieler sind gespalten, was die neuen 200€-Skins angeht

Riot bekommt schon seit Längerem große Kritik wegen ihrer Preisgestaltung in League of Legends. Sowohl die Mythic-Chromas als auch der Ahri-Faker-Skin wurden für die hohen Preise kritisiert. Das scheint Riot nicht aufzuhalten, denn im nächsten Patch gibt es wieder 200€-Skins.

Um welche Mythic-Varianten geht es? Im nächsten Patch 14.17 erscheinen natürlich wieder neue Skins. Erneut kehren Battle-Queen-Skins zurück. Diesmal bekommen Gwen, Miss Fortune, Annie und Fiora neue Skins. Auch neue Mythic-Varianten wird es geben. Für God-King Darius und God-King Garen.

Wie schon der kontroverse Jhin-Skin sind die Mytic-Varianten für diese Skins wieder nur über das Gacha-System erhältlich. Mit ganz viel Glück könnt ihr die Varianten aus Loot-Boxen ziehen, dabei liegt die Chance bei 1 %. Wenn ihr 30 Boxen öffnet, erhaltet ihr den Skin garantiert. Das kostet circa 200 €, wenn man sich die Preise von 30 Boxen für den Chroma Admiral Battle Bunny Miss Fortune anschaut.

Immerhin braucht ihr die Ursprungsskins nicht, um die Mythic-Varianten zu benutzen. Vielen Spielern gefallen die neuen Varianten, auch wenn vielen das Gacha-System wieder sauer aufstößt.

Scam oder gut anzuschauen?

Wie reagiert die Community auf die neuen Varianten? Das grundsätzliche Design der neuen God-King-Varianten gefällt der Community. Vor allem Darius als erleuchteter Ritter und Garen als gefallener. Die Preisgestaltung allerdings wird von vielen als Scam betitelt, wenn man sich die Kommentare unter der Skin-Vorschau auf YouTube anschaut.

@leifyor: Nicht schon wieder ein Mythic-Scam-Chroma

@hakselous: 2 Mythic-Scams für God King, obwohl wir neue Skins für diese Skinline wollten, und ein Comeback für die Battle Queen Skinline

@silentkaise: Der Mythic-Chroma für Garen ist so gut.

@karsonkammerzelle6955: Ich will die Skins nicht, aber ich will sagen, dass die Varianten für Darius und Garen eine interessante Geschichte erzählen.

Die neuen monetären Strategien von Riot werden schon seit geraumer Zeit von vielen Spielern kritisiert. Den Zenit der Kritik erreichte man mit dem speziellen Ahri-Skin, der für Faker gestaltet wurde. Für die teuerste Version zahlte man über 400 €. Mehr dazu lest ihr hier: LoL: Wer den neuen Skin von Faker will, auf den alle gewartet haben, muss dafür 450 € zahlen

Was haltet ihr von den Varianten und der Preisgestaltung? Findet ihr, dass jeder sie kaufen soll, wenn er will oder sollte Riot daran etwas ändern? Schreibt es uns in die Kommentare. Die Community wollte gegen den Ahri-Skin was tun und überlegte sich einen Boykott: Spieler von LoL sind so sauer, dass sie eine Heldin in jedem Spiel für immer bannen wollen, um es Riot mal so richtig zu zeigen