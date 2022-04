Chef spricht über Zukunft des LoL-MMORPGs: „Gibt keine Garantie, dass dieses Spiel erscheint“

In einem neuen Gameplay-Trailer hat Warframe das Release-Datum für das neue Update "Angels of the Zariman" enthüllt.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Greg Street ist EP und VP für kommende MMO-Titel bei Riot Games. In der Vergangenheit war er als Lead-Game-Designer für League of Legends, Age of Empires und World of Warcraft tätig.

Um welches Spiel geht es eigentlich? Falls ihr mehr über Riot Games neues LoL-MMORPG erfahren wollt, hat euch MeinMMO-Redakteur Alex alles zusammengefasst, was bisher zu dem Spiel bekannt ist: Alles, was wir Ende 2021 über das neue MMORPG zu LoL wissen

Was sagt Street über das LoL-MMORPG? Greg Street schreibt in einem Post auf seinem Twitter-Account über einen möglichen Release des LoL-MMORPGS.

Greg Street alias Ghostcrawler, der Chef des neuen MMORPGs zu League of Legends verrät auf Twitter, dass es keine Garantie für die Veröffentlichung des Spiels gibt. In den Kommentaren geht Street weiter ins Detail und nennt einen möglichen Grund, der zu einem ausbleibenden Release führen könnte.

