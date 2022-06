LoL: Leak verrät wohl Fähigkeiten vom nächsten Champion – Wird ein AD-Carry mit kleiner Reichweite

Alles, was ihr zu dem LoL-Team Eintracht Spandau wissen müsst – in 4 Minuten

Nilah wäre zudem ein weiterer weiblicher Champion, was zuletzt zu Diskussionen führte. Ein Entwickler erklärt jedoch, warum gerade so viele weibliche Helden erscheinen:

Was ist auffällig? Der „E“ von Nilah erinnert stark an eine Fähigkeit, die ursprünglich Gwen bekommen sollte, dann aber im Laufe der Entwicklung gestrichen wurde. Das ist allerdings nicht ungewöhnlich, denn auch der Champion Jhin entstand vor allem durch Fähigkeiten, die bei Kindred gestrichen wurden.

Mit ihrer Ultimate erzeugt Nilah eine Arena, die 7 Sekunden oder bis sie sie selbst verlässt, bestehen bleibt. Nilah trifft jeden Feind in der Arena, unabhängig von der Reichweite, und bekommt Bonus Bewegungsgeschwindigkeit und ignoriert Kollisionen. Feinde, die die Arena verlassen wollen, werden wieder in die Mitte geworfen (einmal pro Feind). Die Arena dient als Terrain für ihr „W“ oder „E“.

Welche Fähigkeiten soll der neue Champion haben? Nilah soll ein Fernkämpfer mit geringer Reichweite sein. Sie kann aus einer Entfernung von 400 angreifen, was in etwa der Reichweite von Urgot und etwas weniger als der von Graves (425) entspricht. Zum Vergleich: Klassische AD-Carrys kommen in der Regel auf Reichweiten von 525 (Jinx, Kai’Sa Kalista) bis 650 (Caitlyn und Aphelios).

Was sagt der Leak? Schon seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, was der nächste AD-Carry für eine Art von Champion wird. Riot selbst verriet bereits, dass der nächste Botlaner ein „bunter, aber tödlicher Fremder“ wird . Nebel und Wasser sollen eine Rolle spielen. Zudem soll er kein klassischer AD-Carry werden.

Obwohl mit Bel’Veth erst vor wenigen Tagen ein neuer Champion in League of Legends veröffentlicht wurde, richten sich schon jetzt alle Augen auf den nächsten Helden. Denn dieser soll laut Riot Games ein „nicht traditioneller AD-Carry“ werden. Ein Leak stellt nun Nilah und ihre Fähigkeiten genauer vor.

