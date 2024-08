LoL: Im E-Sport spielen alle die „falschen“ Champions auf der Midlane – Ein Profi erklärt, warum es nicht anders geht

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das lässt sich aber mit dem aktuellen Patch erklären. Das normale LoL spielt auf 14.14. Tristana und Corki wurden schon generft. Der Profi-Bereich spielte noch auf 14.13, weswegen man da in Zukunft beobachten muss, wie es sich entwickelt. Schaut man übrigens auf die Botlane, dann dominieren da auch viele Mages. Die Loser Queue ist ein großer Mythos in LoL, jetzt hat ein Spieler versucht, sie wissenschaftlich zu beweisen: Ein Spieler hat 178.500 Spiele analysiert, um herauszufinden, ob das hartnäckigste Gerücht wirklich stimmt

Was sagt Humanoid zur aktuellen Meta? Im Interview wird der tschechische Midlaner Humanoid nach seiner Meinung bezüglich der aktuellen Midlane-Meta gefragt. Aktuell spielt er als Profi für das europäische Team Fnatic. Er sagt zwar, dass er mit der aktuellen Meta glücklich sei, aber es nicht so lange anhalten sollte.

League of Legends Musikvideo: Worlds 2017 – Legends Never Die

Wie steht es aktuell um Mages? Schaut man sich die Statistiken der Top-Ligen auf gol.gg an, dann sieht man einen Trend auf der Midlane. Unter den 10 am häufigsten gewählten Midlanern sind nur vier AP-Champions. Die oberen vier sind Corki, Tristana, Yone und Lucian.

Wenn man sich die Midlane im aktuellen E-Sport von League of Legends anguckt, dann sieht man oft ADCs auf der Midlane. Mages sind fast gar nicht mehr zu sehen. Der Midlaner von Fnatic erklärt in einem Interview, woran das liegt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to