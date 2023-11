LoL: Ein ungewöhnlicher Champion dominiert aktuell die Botlane, obwohl er da eigentlich nicht hingehört

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Wie lange Tahm Kench noch so gut bleiben wird, ist fraglich. Denn sollte es so weitergehen, wird er bestimmt generft werden. Nächste Woche erscheint schon der nächste Patch. Was haltet ihr von Tahm Kench auf der Botlane? Habt ihr es schon gesehen oder selbst gespielt? Dann schreibt es uns in die Kommentare.

Doch warum ist er aktuell so stark? An seinen regulären Items hat sich nichts geändert. Er bleibt trotzdem der Tank mit Heartsteel, der unglaublich schwer zu besiegen ist. Sein bester Partner auf der Botlane ist wohl Senna. Während Tahm Kench die Minions farmt, holt sich Senna Seelen und wird von Minute zu Minute stärker.

In League of Legends kristallisieren sich ab und zu ungewöhnliche Picks, die aber auf ihrer Lane absolut dominant sind und dann noch besser als die bekannten Champion dieser Position sind. Aktuell hat sich ein Tank auf die Botlane verirrt, der dort absolut dominiert.

