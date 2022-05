LoL: 4-facher Meister outet sich – „In fast jedem Team hab ich schwulenfeindliche Sachen gehört“

In League of Legends hat sich der US-Spieler Vincent „Biofrost“ Wang (25) als schwul geoutet. Biofrost war 4-mal Meister in der LCS mit Team SoloMid. Jetzt spielt er für Dignitas. Laut Biofrost habe er fast in jedem seiner Teams homophobe Äußerungen gehört. Die Gaming-Industrie sei voll von Sexismus und Homophobie. Da müsse sich dringend etwas ändern.

Wer ist Biofrost?

Vincent „Biofrost“ Wang wurde in China geboren, kam aber schon früh nach Kanada. Er gilt als einer der besten und erfolgreichsten Support-Spieler im US-amerikanischen LoL aller Zeiten. Er ist für sein Spiel mit Helden wie Thresh oder Karma bekannt.

Seine erfolgreichste Zeit in League of Legends hatte Biofrost an der Seite des ADC Doublelift bei „Team SoloMid“: Er gewann 2016 und 2017 drei US-Meisterschaften in Folge. Nach einer enttäuschenden Worlds 2017 krempelte TSM das Team jedoch komplett um, man wollte auch international Erfolg haben. Das ging aber schief und die nächsten Meisterschaften gewann Team Liquid, dorthin war Doublelift gewechselt.

2019 kam Biofrost zu TSM zurück, man holte auch wieder Doublelift und TSM wurde im Sommer 2020 noch mal Meister. Mittlerweile spielt Biofrost aber für Dignitas im Mittelfeld der LCS. TSM ist 2022, ohne Biofrost und Doublelift, erneut in einer tiefen Krise.

Schwuler LoL-Profi verlässt türkisches Team – Sagt, Mitspieler beleidigten ihn

Biofrost hatte Angst davor, seinen Job zu verlieren, wenn er sich outet

Das sagt Biofrost jetzt: In einem Post auf Twitter vom 7. Mai spricht Biofrost über seine Erfahrung als jemand, der homosexuell ist, sich aber erst jetzt mit, 25 Jahren, outet. Er sagt:

„Ich bin schwul. Ich hab mein ganzes Leben mit meiner Identität gekämpft.“

Biofrost erklärt, dass er schon als Kind damit konfrontiert wurde, sich nicht „wie ein Mädchen“ zu benehmen, sondern sich männlich zu geben. Er wurde mit sexistischen Äußerungen geradezu bombardiert.

Er musste stets drauf achten, wie er sich verhält und dass er sich nicht „schwul anhört“. Er wurde aber trotzdem in der Schule fortwährend gegängelt und drangsaliert. Biofrost sagt: Kein Kind sollte sich je so fühlen, als gehöre es nicht dazu.

Als er dann in der Gaming-Industrie arbeitete, half das nicht gerade:

„Bei fast jedem Team, bei dem ich war, hab ich schwulenfeindliche Kommentare gehört, entweder von meinen Teammitgliedern oder den Mitarbeitern und hab mich unwohl gefühlt. Ich hatte regelrecht Angst davor, meinen Job zu verlieren, wenn ich die Wahrheit sage.“

Jetzt aber sei er an einem Punkt an seinem Leben, an dem er akzeptiert hat, wer er ist.

Doch er sei kein Einzelfall. Die Gaming-Industrie sei voller Vorurteile, voll von Sexismus und Homophobie. Man müsse die Leute im E-Sport dazu erziehen, sich am Arbeitsplatz korrekt zu verhalten. Jeder müsse den anderen mit Respekt behandeln.

Er mache diese Ankündigung nicht, weil er den Leuten die Details seines persönlichen Lebens mitteilen möchte oder weil er das irgendwem schulde, sondern weil er ein Bewusstsein für die Probleme schaffen möchte, mit denen sich die Community auseinandersetzen muss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Biofrost erhielt auf Twitter viel Zuspruch, etwa von seinem früheren Botlane-Partner Doublelift.

Community unterstützt Biofrost aus vollem Herzen

So sind die Reaktionen: Viele ehemalige Weggefährten von Biofrost aus der LoL-Szene äußern sich und sagen, wie stolz sie sind, dass ihr Freund den Mut findet, sich so zu äußern:

Die frühere Team-Managerin Leena Xu schreibt: „Wir lieben dich – egal was, Vincent.“

Sein ehemaliger Botlane-Partner Doublelift schreibt: „Du wirst immer einer meiner besten Freunde sein und ich bin so stolz auf dich, dass du es gepostet hast.“

Nach knapp 44 Stunden hat der Tweet über 12.000 Retweets und fast 170.000 Likes erhalten. BioFrost sagt, er hat mit dieser Menge an Unterstützung nicht gerechnet.

Riot Games unternahm in letzter Zeit Versuche, ein Bewusstsein für die LGBTQIA+-Community in LoL zu schaffen und Unterstützung zu signalisieren. Man setzte hier Zeichen. Allerdings nicht in allen Ländern:

LoL feiert stolz Schwule und Lesben – Außer in der Türkei, da darf man nicht: Probleme um LGBTQIA+