Champion in LoL schafft ungewöhnlichen Spagat: Der beste Mid-Laner ist der mieseste Jungler

In League of Legends gibt es Champions, die auf einer Lane unschlagbar sind und dafür auf anderen Lanes gnadenlos versagen. Ein besonderer Darkin-Champion performt besonders gut in der Mitte – als Jungler aber so gar nicht. Um wen es sich handelt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wer ist der gefürchtete Mid-Laner? LoLs neuster Assassine Naafiri ist derzeit laut u.gg einer der stärksten Mid-Laner im Spiel – mit einer beeindruckenden Winrate von 52,31 Prozent in allen Rängen.

Als Assassine kann Naafiri mit ihrem Kit im Jungle und auf der Midlane performen. Die Daten zeigen deutlich, dass sie aktuell nur als Mid-Laner glänzt – vermutlich bleibt das auch erstmal so. Sie ist die rote Hündin der Hundert Bisse, die mit einem Rudel kämpft und so manchen ADC-Spielern das Leben schwer macht.

Wie Kayne und Varus zählt Naafiri zu den Darkin-Champions. Ihr Gameplay soll leichter zu erlernen sein im Gegensatz zum berüchtigten König der Assassinen: Zed. Aktuell ist Naafiri wegen ihrer Stärke jedoch sehr häufig gebannt.

Winrate Mid-Lane: 52,31 %

Winrate Jungle: 44,64 %

Banrate: 52,6 %

Pickrate: 6,1 %

Machtes: 148,000 Stand 05. August via u.gg



Naafiri: Hund der hundert Bisse

Was macht Naafiri so stark? Naafiri ist damit eine der stärksten Midlaner – dicht gefolgt von Zed, Fizz, Xerath und Malzahar. Der AD-Midlaner zieht vermutlich die gleichen Spielertypen an, die auch gerne andere Assassinen wie beispielweise Zed und Qiyana spielen.

Naafiri erweist sich als anfängerfreundliche Assassine, aber sie mechanisch zu meistern ist furchtbar schwer. Ihr Dash auf E und ihr Lauftemposchub in der Ulti machen sie unglaublich mobil.

Was sie auch stark macht, ist die Tatsache: Sie ist der neueste Champion und viele wissen nicht, wie man gegen sie spielt. Mit der Zeit pendelt sich vermutlich ihre Stärke ein, sobald die meisten LoL-Spieler ihr Kit kennen.

Ist ein Balancing für Naafiri geplant? Ursprünglich war ein Nerf am 02. August in Patch 13.15 für den Darkin-Champion geplant. Riot ruderte allerdings zurück und Naafiri blieb vom Nerf-Hammer verschont.

Der Designmanager Stephen Auker von Naafiri teilte eine Erklärung auf Twitter (via.twitter.com), warum sie die Nerf-Pläne über den Haufen werfen:

Anfang der Woche sagten wir, dass ihr mit Nerfs rechnen könnt. Wir rechneten damit, dass die Winrate noch weiter steigen würde. Nach ein paar Tagen der Beobachtungen hat sich ihre Winrate inzwischen stabilisiert. Ihre Winrate hat sich in der durchschnittlichen MMR zwischen 51 Prozent und 51,5 Prozent eingependelt. In den hohen Rängen performt sie zwischen 49 Prozent und 49,5 Prozent. Stephen Auker

In diesem Twitter-Beitrag betont Stephen Auker zusätzlich, dass Naafiri trotz ihrer schlechten Leistung erstmal keine Jungle-Buffs bekommt. Riot konzentriert sich darauf, dass sie weiterhin auf der Midlane bleibt und ihr Talent dort entfaltet.

Was denkt ihr über Naafiri? Wünscht ihr euch Buffs für den Jungle oder ist sie in der Midlane gut aufgehoben? Findet ihr, sie ist auf einem guten Stand? Lasst gern einen Kommentar zum Thema da.

