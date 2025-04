Larian überrascht Fans mit dem Release von Patch 8 für Baldur’s Gate 3, Spieler nörgeln: „Habe gerade neu angefangen“

In einem neuen Anime reden die Charaktere Deutsch, aber so, wie Japaner sich Deutsch vorstellen

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Ex-Produzent von Attack on Titan veröffentlicht neuen Anime, bettelt Netflix an, dafür Werbung zu machen

Gibt es auch echte Probleme? Ja, einige Spieler befürchten, dass der Patch viele beliebte Mods erst einmal zerlegen dürfte. So fragt jemand (via Reddit.com ): „Der Patch wird definitiv viele meiner Mods zerstören, oder?“

Das macht mich eigentlich ziemlich traurig. Dieses Spiel hat in den letzten anderthalb Jahren einen großen Teil meines Spielerlebens ausgemacht, und Patch 8 bedeutet das offizielle Ende der neuen Inhalte. Ich weiß, dass einige spektakuläre Mods in Arbeit sind, die den Geist des Spiels für viele weitere Jahre am Leben erhalten werden, aber es ist, als würde man sich von einem lieben Freund verabschieden, der auf einen anderen Kontinent zieht

Andere Spieler sind auch traurig, dass mit Update 8 das Spiel nun endgültig abgeschlossen sein soll. Denn das Spiel habe einen jetzt lange begleitet und die Entwickler überraschten die treue Fan-Basis immer wieder mit neuen Inhalten. Doch genau damit dürfte jetzt Schluss sein. So schreibt ein Spieler (via Reddit.com ):

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to