Kryptowährung Pika will nächster Dogecoin werden – Pokémon-Fans nervt’s schon jetzt

Eine Kryptowährung wie Pika will mit starker Gameifizierung nun ebenfalls auf diesen Trend aufspringen. Wie man an den Reaktionen der Pokémon-Fans sehen kann, ist aber längst nicht jeder von dem neuen Trend begeistert. Das ist offenbar für viele Pokémon-Fans das erste Mal, dass man sich wünscht, Nintendo möge doch ein Projekt einfach verklagen und einstellen lassen.

Außerdem verweist man auf einen Wohltätigkeits-Aspekt hinter dem Pika-Coin, immerhin gingen bei einer Transformation in einen höheren Coin 0,25% in ein „Charity-Wallet“.

Insgesamt ist der „Pika“ stark an Pokémon orientiert, ohne dass die Betreiber irgendwelche Rechte an der Marke besitzen.

In Foren wie reddit oder auf sozialen Medien wie Twitter werden diese Aktien von Fans enthusiastisch beworben, obwohl sich die Aktien eigentlich in einem Abwärtstrend befinden.

Kryptowährungen boomen im Moment. „Meme“-Coins wie Dogecoin liegen im Trend. Ein Unternehmen will jetzt eine Kryptowährung etablieren, die sich an Pikachu aus Pokémon orientiert, aber die Fans von Pokémon nervt das schon jetzt. Sie hoffen, Nintendo möge die Macher der Kryptowährung verklagen.

