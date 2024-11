Den unterschätzten Konkurrenten von Civilization VI könnt ihr gerade kostenlos auf Steam ausprobieren

Millennia ist derzeit auf Steam kostenlos spielbar. Das Spiel gilt für einige Spieler als unterschätzt und als Geheimtipp neben der großen Marke Civilization.

Was ist das für ein Spiel? Millennia ist ein klassisches 4x-Strategiespiel und erinnert im Aufbau und auch im Design stark an die beliebte Civilization-Reihe: Ihr wählt zu Beginn des Spiels ein Volk aus und führt dieses durch verschiedene Zeitalter bis in die Moderne. Dabei steht hier in der direkten Konkurrenz zu anderen Völkern, die die gleichen Ziele erreichen wollen.

Aktuell könnt ihr Millenia auf Steam bis Montag, den 18. November 2024 um 19 Uhr kostenlos ausprobieren. Bis zum 26. November 2024 bekommt ihr das Spiel außerdem noch mit 50 % Rabatt (für 19,99 anstatt für 39,99 Euro).

Millennia startete schwach auf Steam, doch unserem Redakteur Schuhmann gefällt es

Wie ging es dem Spiel in den letzten Monaten? Millenia erschien am 26. März 2024 und damit vor rund 6 Monaten. Zu Beginn hatte das Spiel vor allem mit technischen Problemen zu kämpfen. Spieler schimpften über Probleme, den unfertigen Zustand und die schwache Grafik.

Auch derzeit (Stand: 16.11.2024) stehen die gesamten Bewertungen für das 4X-Strategiespiel nur bei ausgeglichen. 68 % von rund 2.500 Rezensionen bewerten das Spiel positiv. Von den rund 40 frisch getätigten Bewertungen sind immerhin 84 % positiv.

Wer steckt hinter Millennia? Das Spiel wird von einem neuen Studio, C Prompt, entwickelt. Das Studio besteht aus namhaften Entwicklern, die an Spielen wie Age of Empires II, System Shock 2 oder Starcraft gearbeitet haben. Der Publisher hinter dem Spiel ist übrigens die bekannte schwedische Firma Paradox.

Wer Civilization kennt, der wird vieles auch in Millennia sofort wiedererkennen.

Lohnt sich das Spiel? MeinMMO-Redakteur Gerd Schuhmann hat Millennia mittlerweile ausführlich gespielt. Nach über 100 Stunden in Millennia erklärt er, dass das Spiel wirklich mag: Das Spiel bringt viele eigene Ideen mit sich und wäre auch eher eine Städtebausimulation als ein echtes Civilization.

Millennia hat außerdem eine “unheimlich befriedigende Lernkurve”: Es hält sogar angenehme Überraschungen bereit, denn mit jedem Zeitalter kommen neue Herausforderungen dazu. Deutlich leichter als der große Konkurrent Civilization ist das Spiel damit übrigens nicht.

Solltet ihr das Spiel schön länger auf eurer Wunschliste haben, dann solltet ihr dem Spiel in der kostenlosen Phase eine Chance geben. Denn es kostet bis Montag nichts.

An Ara: History Untold, den angeblichen Civilization-Killer, hat sich Schuhmann ebenfalls gewagt. Doch hier fällt sein Fazit deutlich schwächer aus. Mittlerweile hat er 40 Stunden in dem Spiel verbracht, doch überzeugen kann es ihn nicht wirklich: Ich hab in 3 Tagen 40 Stunden mit dem neuen Strategiespiel auf Steam verbracht – Kann’s aber keinem empfehlen