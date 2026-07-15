Die üblichen Klischees über die GenZ treffen auf mich nicht zu, ich bin ein 25 Jahre alter Millennial

Die Generationen rund um den Jahrtausendwechsel haben viele Veränderungen in verschiedensten Lebensbereichen miterlebt und wurden von ihnen maßgeblich geprägt. Neue Technik, wie Smartphones, beeinflusste zum Beispiel den Alltag der Menschen sehr stark. MeinMMO-Tech-Autor Jan Hartmayer kennt diesen Konflikt sehr gut. Er ist zwar auf dem Papier ein GenZler, fühlt sich aber trotzdem wie ein Millennial.

Auf meinem Ausweis sollte laut meinem Geburtsjahr eindeutig ein Kästchen mit GenZ-Angehörigkeit angekreuzt sein. Dennoch fühlt es sich für mich falsch an, mich dieser Generation zuzuordnen. Es ist, als ob ich mich einer anderen Gruppe viel verbundener fühle.

Vielleicht finde ich deswegen dieses Generationen-Gebashe absolut bescheuert. Das klingt immer wie die einen gegen die anderen und das, obwohl es viele Menschen gibt, die Ansichten und Eigenheiten teilen – obwohl sie de facto verschiedenen Generationen angehören.

Denn wenn ich mir die Eigenschaften beider etwas genauer anschaue, dann stelle ich schnell fest, dass ich als GenZler viel mehr Klischees und Eigenschaften von Millennials besitze. Zum Beispiel bin ich erst relativ spät im Teenageralter mit dem Internet, PC-Hardware und einem Smartphone viel in Kontakt gekommen.

Deswegen würde ich mich mittlerweile vermutlich eher als Millennial einordnen, obwohl das alterstechnisch gar keinen Sinn ergibt. Doch stimmt das auch?

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Eine Zeit ohne Internet und Smartphone

Folgende Klischees von Millennials treffen auf mich zu:

Ich bin erst spät mit dem Internet und einem Smartphone in Kontakt gekommen und kann mich noch gut an eine Zeit ohne beides erinnern. Vor allem Gaming war damals noch ganz anders.

Im Beruf bevorzuge ich Sicherheit und Stabilität und würde liebend gern mein Leben lang bei dem gleichen Arbeitgeber bleiben.

Ich kenne und besitze noch verschiedene veraltete Geräte wie VHS-Kassetten, Gameboy und einen MP3-Spieler.

Genauso treffen einige Vorurteile der Generation Z nicht auf mich zu:

GenZler legen mehr Wert auf eine Work-Life-Balance als ich es selbst tue. Ich fände es zwar schön, wenn mein Beruf die Option bietet, verlangen tue ich dies aber nicht. Ich will lieber einen Beruf, der mir zu 100 Prozent Spaß macht und den ich tagtäglich ausüben kann.

Ich verbringe im Gegensatz zu vielen meiner Generationskollegen wenig Zeit auf Social Media und lege auch wenig Wert auf diese. Es ist mir schlichtweg nicht wichtig genug, ein neues Foto vom Essen auf Instagram zu posten oder einen neuen Status in WhatsApp einzutragen.

Ich wechsle nur ungern den Beruf und suche nur nach Jobs, wenn ich es muss. Andernfalls bleibe ich lieber bei meinem derzeitigen Arbeitgeber.

Wichtige Information: Bei Klischees und Vorurteilen ist Vorsicht geboten, denn sie sind oftmals sehr starke und unfaire Verallgemeinerungen und haben keinerlei Aussagekraft für das einzelne Individuum.

Eines meiner Lieblingsspiele als Kind war zum Beispiel Pokémon die gelbe Edition für den Gameboy.

Millennials und GenZler ähneln sich

Aber es gibt trotzdem meiner Meinung nach eine gewisse Schnittmenge und ich bin der festen Überzeugung, dass die Generation Z und Millennials mehr gemeinsam haben, als die meisten zugeben würden.

Zum Beispiel finde ich, dass das Klischee der faulen neuen Generationen ein absoluter Mythos ist und beide Gruppen nur unterschiedliche Herangehensweisen mit sich bringen. Ein jüngerer GenZ-Angehöriger weiß womöglich mehr über die Nutzung von Social Media als ein älterer Millennial-Mensch.

Dazu kommt, dass die Grenze zwischen den Generationen arbiträr ist, realistisch aber eher fließend verläuft. Wenn ich mir so meinen Bekanntenkreis oder auch meine Kollegen anschaue, sehe ich: Gerade Leute, die am Ende der einen oder am Anfang der anderen Generation geboren sind, zeigen oft Eigenheiten beider Seiten .

Zu welcher Generation gehört ihr und zu welcher gehört ihr euch eher zugehörig? Welche Eigenschaften treffen auf euch zu? Findet ihr, die Klischees sind für die jeweiligen Generationen zutreffend? Schreibt es uns in die Kommentare.

Abschließend kann ich aber nur sagen, dass ich zwar laut meiner Geburtsurkunde ein GenZler bin, mich aber eher als Millennial identifizieren würde. Trotzdem finde ich die anderen Altersgruppen nicht automatisch doof und halte Stereotypen nur selten für aussagekräftig. Im Kontrast dazu hat eine jüngere Personengruppe Zukunftsangst im Hinblick auf kommende Veränderungen: Die Generation Z macht sich am meisten Sorgen über KI: Leider benutzt sie künstliche Intelligenz auch am häufigsten