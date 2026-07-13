Die Generation Z bricht gerade eine Regel, an die sich Boomer jahrzehntelang gehalten haben

Die Generation Z redet über ihre Finanzen. Dabei galt es lange als ungeschriebenes Gesetz, dass man eben das nicht tun soll. Die aktuelle Lage führt aber immer stärker dazu, dass junge Menschen über Finanzen reden und diese öffentlich teilen.

Über sein Gehalt spricht man nicht. Das galt lange als ungeschriebene Regel unter Boomern, aber auch bei der späteren Generation X. Über das eigene Gehalt wurde Stillschweigen vereinbart, man sprach nicht darüber und sprach auch niemanden darauf an.

Doch genau das ändert sich mittlerweile. Denn junge Menschen fordern verstärkt Transparenz und Offenheit, wenn es ums Geld und um Finanzen geht. Damit brechen sie eine Regel, an die sich Boomer jahrelang gehalten haben.

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Junge Menschen sprechen offen über ihre Finanzen, weil sie finanziell unter Druck stehen

Die Generation Z ist eine Generation, die finanziell besonders stark unter Druck steht: Hohe Lebenshaltungskosten, Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt und allgemein ein geringes Einkommen beschäftigen viele junge Menschen.

Viele machen deswegen finanzielle Gespräche mittlerweile öffentlich, sprechen mit Freunden darüber oder teilen es über Social Media.

Mary Julia Koch, stellvertretende Redakteurin beim „Wall Street Journal“, erklärte in der FOX Business-Sendung „Varney & Co“, dass junge Menschen ohnehin offener mit ihrem Leben umgehen würden. Da wäre es nur der nächste Schritt, dass man auch seine Finanzen offen zeigen würde:

Ich glaube, meine Generation geht offener mit allem um. Ich meine, wir sind damit aufgewachsen, Dinge online zu posten – unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unser Studentenleben. Es macht Sinn, dass dies sozusagen die nächste Grenze ist, an der die Menschen ihre Budgets und ihr finanzielles Leben dokumentieren. Ein gewisses Bewusstsein ist eine positive Entwicklung, besonders in einer Wirtschaft, die sich sehr unsicher anfühlt, während junge Menschen in einen Arbeitsmarkt eintreten, der durch die Aussicht auf KI zerstört werden könnte.

Und die Zahlen sprechen für sich. Laut einer Studie der StepstoneGroup tauschen sich 74 % der unter 30-Jährigen offen über ihr Gehalt aus. Bei älteren Befragten sinkt die Bereitschaft, über das eigene Gehalt zu sprechen, bereits deutlich.

Sprecht ihr ebenfalls offen über euer Gehalt oder haltet ihr euch lieber zurück, wenn ihr mit Freunden oder Familie darüber sprecht?

Wenn es um Geld oder ums Geld verdienen geht, gilt die Generation Z durchaus als erfinderisch: Mit Briefen und Postkarten professionell Geld verdienen, denn die Generation Z macht genau das. Dahinter steckt ein neuer Trend, der vor allem durch Social Media groß geworden ist: Snail Mail: Die Generation Z hat eine neue Möglichkeit gefunden, Geld zu verdienen: Sie verschickt Briefe und Postkarten