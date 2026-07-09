Wir suchen: Freelance-Autor*in / Storyteller (m/w/d) – Internetkultur, Digital Natives & Generationen-Clash

Über uns: MeinMMO ist eine der größten Gaming-Seiten im deutschsprachigen Raum. Aber wir schreiben nicht nur über Patch Notes und Release-Termine – uns interessieren die Menschen dahinter. Wir lieben die Geschichten, die das Internet schreibt: von herzerwärmenden Indie-Erfolgen über skurrile Gaming-Phänomene bis hin zu den großen und kleinen Dramen der digitalen Welt.
Unser Fokus liegt auf dem Sozialen im Gaming. Für diesen Bereich suchen wir nach Expert*innen für das Leben der Digital Natives. Wir wollen das Spannungsfeld zwischen den Generationen (Millennials, Boomer, Gen Z und Gen Alpha) beleuchten – wie sie im Netz leben, streiten, kommunizieren und Kultur erschaffen. Dafür suchen wir dich als kreativen Kopf und Trend-Spürhund!
Deine Aufgaben:
- Verständnis für Digital Natives: Du analysierst, wie die Generationen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, das Netz und die Popkultur prägen. Du spürst Trends auf TikTok, Reddit, Twitch, YouTube und Roblox auf.
- Menschliches Storytelling & Generationen-Clash: Du machst aus anonymen Internet-Phänomenen packende Storys. Du zeigst, wo die Lebensrealitäten der „Ur-Digital-Natives“ (Millennials) auf die der Gen Z und der komplett mobil aufgewachsenen Gen Alpha prallen.
- Content-Creation: Du verfasst eigenständig klickstarke, gut recherchierte und unterhaltsame Artikel (von der schnellen Trend-News über virale Memes bis hin zu tiefgründigen Analysen über den Wandel unserer digitalen Gesellschaft).
Dein Profil:
- Tiefe Expertise für digitale Lebenswelten: Du verstehst die Psychologie und das Verhalten von Digital Natives. Du kennst die Nostalgie der Millennials, den Humor der Gen Z und die hyper-digitalen Sehgewohnheiten der Gen Alpha.
- Der MeinMMO-Blick: Du hast ein Gespür für „Human Interest“-Storys. Du siehst nicht nur ein virales Video, ein neues Emote oder ein Meme-Wort, sondern die menschliche Geschichte oder den Kulturkonflikt dahinter.
- Schreibtalent: Du formulierst packende Headlines, die neugierig machen und eine spannende Geschichte versprechen.
- Zuverlässigkeit & proaktive Kommunikation: Als Freelancer*in arbeitest du eigenverantwortlich und hältst Deadlines ein. Du kommunizierst transparent und gehst von dir aus mit Themenvorschlägen auf uns zu.
Was wir bieten:
- Eine freie Mitarbeit mit einem klaren Themenschwerpunkt auf einer der reichweitenstärksten deutschen Gaming-Plattformen.
- Direkter Austausch mit der Redaktion und eine Anbindung zum Webedia-Netzwerk (GameStar, GamePro, Moviepilot, Filmstarts).
- Eine faire Vergütung (Honorar auf Stundenbasis).
Klingt nach dir? Dann melde dich!
Schicke deine Bewerbung (ein kurzes Anschreiben und deinen Lebenslauf) per E-Mail direkt an unsere Chefredakteurin Leya Jankowski: [email protected]
Falls du schon Arbeitsproben oder eigene Texte hast, hänge sie gerne direkt an.
Wichtig: Du hast bisher noch keine professionelle Erfahrung als Autor*in gesammelt, lebst aber im Netz und brennst für diese Themen? Keine Sorge – uns ist dein Gespür für Storys, Trends und die Generationen wichtiger als ein lückenloser Medien-Lebenslauf. Bewirb dich gerne trotzdem!
Wir freuen uns auf dich!
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