Wir suchen: Freelance-Autor*in / Storyteller (m/w/d) – Internetkultur, Digital Natives & Generationen-Clash

Über uns: MeinMMO ist eine der größten Gaming-Seiten im deutschsprachigen Raum. Aber wir schreiben nicht nur über Patch Notes und Release-Termine – uns interessieren die Menschen dahinter. Wir lieben die Geschichten, die das Internet schreibt: von herzerwärmenden Indie-Erfolgen über skurrile Gaming-Phänomene bis hin zu den großen und kleinen Dramen der digitalen Welt.

Unser Fokus liegt auf dem Sozialen im Gaming. Für diesen Bereich suchen wir nach Expert*innen für das Leben der Digital Natives. Wir wollen das Spannungsfeld zwischen den Generationen (Millennials, Boomer, Gen Z und Gen Alpha) beleuchten – wie sie im Netz leben, streiten, kommunizieren und Kultur erschaffen. Dafür suchen wir dich als kreativen Kopf und Trend-Spürhund!

Deine Aufgaben:

Verständnis für Digital Natives: Du analysierst, wie die Generationen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, das Netz und die Popkultur prägen. Du spürst Trends auf TikTok, Reddit, Twitch, YouTube und Roblox auf.

Du analysierst, wie die Generationen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, das Netz und die Popkultur prägen. Du spürst Trends auf TikTok, Reddit, Twitch, YouTube und Roblox auf. Menschliches Storytelling & Generationen-Clash: Du machst aus anonymen Internet-Phänomenen packende Storys. Du zeigst, wo die Lebensrealitäten der „Ur-Digital-Natives“ (Millennials) auf die der Gen Z und der komplett mobil aufgewachsenen Gen Alpha prallen.

Du machst aus anonymen Internet-Phänomenen packende Storys. Du zeigst, wo die Lebensrealitäten der „Ur-Digital-Natives“ (Millennials) auf die der Gen Z und der komplett mobil aufgewachsenen Gen Alpha prallen. Content-Creation: Du verfasst eigenständig klickstarke, gut recherchierte und unterhaltsame Artikel (von der schnellen Trend-News über virale Memes bis hin zu tiefgründigen Analysen über den Wandel unserer digitalen Gesellschaft).

Dein Profil:

Tiefe Expertise für digitale Lebenswelten: Du verstehst die Psychologie und das Verhalten von Digital Natives. Du kennst die Nostalgie der Millennials, den Humor der Gen Z und die hyper-digitalen Sehgewohnheiten der Gen Alpha.

Du verstehst die Psychologie und das Verhalten von Digital Natives. Du kennst die Nostalgie der Millennials, den Humor der Gen Z und die hyper-digitalen Sehgewohnheiten der Gen Alpha. Der MeinMMO-Blick: Du hast ein Gespür für „Human Interest“-Storys. Du siehst nicht nur ein virales Video, ein neues Emote oder ein Meme-Wort, sondern die menschliche Geschichte oder den Kulturkonflikt dahinter.

Du hast ein Gespür für „Human Interest“-Storys. Du siehst nicht nur ein virales Video, ein neues Emote oder ein Meme-Wort, sondern die menschliche Geschichte oder den Kulturkonflikt dahinter. Schreibtalent: Du formulierst packende Headlines, die neugierig machen und eine spannende Geschichte versprechen.

Du formulierst packende Headlines, die neugierig machen und eine spannende Geschichte versprechen. Zuverlässigkeit & proaktive Kommunikation: Als Freelancer*in arbeitest du eigenverantwortlich und hältst Deadlines ein. Du kommunizierst transparent und gehst von dir aus mit Themenvorschlägen auf uns zu.

Was wir bieten:

Eine freie Mitarbeit mit einem klaren Themenschwerpunkt auf einer der reichweitenstärksten deutschen Gaming-Plattformen.

Direkter Austausch mit der Redaktion und eine Anbindung zum Webedia-Netzwerk (GameStar, GamePro, Moviepilot, Filmstarts).

Eine faire Vergütung (Honorar auf Stundenbasis).

Klingt nach dir? Dann melde dich!

Schicke deine Bewerbung (ein kurzes Anschreiben und deinen Lebenslauf) per E-Mail direkt an unsere Chefredakteurin Leya Jankowski: [email protected]

Falls du schon Arbeitsproben oder eigene Texte hast, hänge sie gerne direkt an.

Wichtig: Du hast bisher noch keine professionelle Erfahrung als Autor*in gesammelt, lebst aber im Netz und brennst für diese Themen? Keine Sorge – uns ist dein Gespür für Storys, Trends und die Generationen wichtiger als ein lückenloser Medien-Lebenslauf. Bewirb dich gerne trotzdem!

Wir freuen uns auf dich!