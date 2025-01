Kingdom Come Deliverance 2 hat bald Release: Alles Wichtige in 2 Minuten

Kingdom Come: Deliverance 2 feiert in weniger als einer Woche seinen Release, doch welche Infos solltet ihr kennen? Damit ihr nicht lange suchen müsst, haben wir für euch eine schnelle Übersicht über das Wichtigste zusammengefasst.

Was ist das für ein Spiel? Kingdom Come: Deliverance 2 stellt die Fortsetzung des ersten Ablegers aus 2018 dar. Ihr schlüpft dabei in die Rolle des unbeschwerten Schmiedes aus Böhmen, Heinrich von Skalitz. Nachdem durch die Ereignisse aus Teil 1 seine Familie durch ein Massaker des Adels abgeschlachtet wurde, dürstet er nach Rache.

Die Fortsetzung knüpft nun an das Ende von Teil 1 an. Kingdom Come: Deliverance ist für seine Geschichtstreue bekannt und bietet Spielern die Möglichkeit, das reale mittelalterliche Leben aus dem 15. Jahrhundert zu erkunden. Neben Kleidungs- sowie Rüstungsstil sind aber auch die Ortschaften der Open World und das Verhalten der Menschen zu der Zeit detailgetreu nachgebildet.

So spielt sich Kingdom Come Deliverance 2

Kingdome Come: Deliverance 2 wird in der First-Person gespielt und bietet dabei keine Fantasy-Elemente. Das Spiel ist ein RPG, ihr nehmt also die Rolle von Heinrich ein. Es gibt eine Hauptquest der ihr folgen könnt und die sogar mehrere Enden bereithält, je nachdem, welche Entscheidungen ihr in eurem Durchlauf getroffen habt.

Zusätzlich gibt es neben der Hauptquest aber auch zahlreiche Nebenquests, die ihr nach eigenem Gusto angehen könnt. Da ihr euch im Mittelalter befindet, wird klassisch mit Schwert und Schild gekämpft. Ihr könnt aber auch Dolche, Hämmer, Langwaffen und sogar Bogen sowie Armbrust verwenden – je nachdem, welchen Spielstil ihr präferiert.

Ihr könnt sogar euren Heinrich komplett ausstatten

Wer Pause von den Quests haben möchte, kann die offene Welt erkunden. Es gibt viel zu entdecken und allerlei Ortschaften, die ihr besuchen könnt. Wie im Vorgänger sind auch Minispiele wie das Würfelspiel, Schmieden oder Brauen von Tränken möglich, um sich die Zeit zu vertreiben, Geld zu verdienen oder nützliche Gegenstände zu erschaffen..

Oder ihr erleichtert die Bewohner der Welt um ihr Hab und Gut – via Taschendiebstahl, Raub oder Diebestouren in der Nacht. Wer schon immer ein richtiges Mittelalter-Game spielen wollte, ist mit Kingdom Come: Deliverance 2 gut bedient.

Mehr zum Thema Damit ich in Kingdom Come Deliverance 2 nicht kämpfe wie ein Lauch, bereite ich mich seit Wochen darauf vor von Alexander Schürlein

Alles zu Release, Plattformen und Preload

Wann startet der Release? Der Release beginnt am 04. Februar 2025.

Diese Plattformen werden unterstützt:

PC Steam Epic Games

PS5

Xbox Series X

Gibt es einen Preload? Laut dem X-Account PlaystationSize, soll der Preload auf der PlayStation am 02. Februar stattfinden. Andere Plattformen wie Steam oder Xbox gehen derzeit leer aus. Sollte sich hierbei etwas ändern, werden wir diesen Part anpassen.

Das waren alle wichtigen Infos zu KCD2. Solltet ihr eine große und detaillierte Übersicht aller Preise, Inhalte und was ihr sogar wissen solltet, wenn ihr ein Neueinsteiger seid, suchen, haben wir für euch alles in unserem aktuellen Release-HUB aufgelistet: Kingdom Come Deliverance 2: Alles zu Release, Preis, Editionen und Umfang