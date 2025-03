Kinder von WoW-Spielern sind gnadenlos: „Mama spielt wieder ihr Boomer-Spiel“

Wenn Kinder auf World of Warcraft schauen, dann kann das sehr niedlich sein – aber auch sehr erschütternd, wie manche Eltern verraten.

World of Warcraft ist alt – mit 20 Jahren sogar ziemlich alt für ein MMORPG. Das gilt auch für viele Spielerinnen und Spieler, die inzwischen extrem alt geworden sehr erwachsen geworden sind. Viele von ihnen haben inzwischen eigene Kinder und die bekommen mit, was die Eltern da am Rechner spielen. Doch wie reagiert die jüngere Generation eigentlich darauf, was da auf dem Bildschirm passiert?

Im Subreddit von WoW wurde genau zu diesem Thema eine Diskussion angestoßen – und manche der Reaktionen sind einfach gnadenlos.

In bester „Okay, Boomer“-Manier bekommen manche Eltern zu spüren, wie es ist, wenn man nicht mehr das modernste Spiel zockt:

„Mein ältester Sohn (14) nennt WoW das „Boomer-Spiel meiner Mutter“ 🙁 Ich habe seinen Vater während WotLK im Spiel kennengelernt, zumindest davon denkt er, dass das recht cool ist.“ -_paxia_

Man kann gar nichts bauen – deswegen ist Minecraft besser als WoW

Andere Kinder können mit World of Warcraft gar nichts anfangen, weil es sich so grundlegend von anderen Spielen unterscheidet:

„Mein Sohn vergleicht es immer mit Minecraft und sieht einfach nicht, was das Spiel ausmacht, weil wir keine Dinge bauen können.“ -Wiseblood1978

Wieder andere Kinder dürften so manch einem Charakter ein wohl-warmes Gefühl bescheren. Denn wer weiß schon, wann diese Dame zum letzten Mal „Prinzessin“ genannt wurde:

„’Zeig mir die Prinzession, die Blumen sammelt!’ – Meine Töchter, wenn sie von meiner untoten Priesterin mit Kräuterkunde sprechen.“ -ToiletWarlord

Wer sich hingegen darüber beschwert, dass es in „WoW gar nichts zu tun gibt“, der kann sich vielleicht einfach nicht an den kleinen, schönen Dingen im Leben erfreuen:

„Mein Jüngster mag es, wenn ich in Dornogal vor der Bank sitze und die ganzen Mounts vorbeilaufen, er lacht immer hysterisch, wenn jemand mit dem AH-Mount vorbeirennt. Das ist einfach lustig anzusehen.“ – raulit21

Manch einer erfreut sich auch an vorbeilaufenden Reittieren.

Manche Kinder haben aber offenbar schon ein sehr ausgeprägtes Verständnis von Moral, wenn sie grundsätzliche Spielmechaniken so infrage stellen:

„Eine meiner Kern-Erinnerungen ist es, als mein kleiner Neffe WoW ausprobieren wollte. Wir haben einen Charakter erstellt und eingeloggt. Ich habe es für ihn übersetzt (wir sind nicht Englisch-sprachig) und er bekommt seine erste Quest, um ein paar Wildschweine zu töten.

Nach ein paar Momenten des Kampfes tötet er eines und dann sage ich „Jetzt rechtsklicken wir“. Er macht das, sein Charakter kniet sich zum Looten hin und mein Neffe fragt:

„Oh, beten wir jetzt für das Schwein, weil wir es getötet haben?“

Ich habe mich in dem Moment so schlecht gefühlt und musste ihm erklären, dass wir nur die grauen Fetzen brauchen. Das ist immer bei mir hängengeblieben.“ – SamaramomM

Junge Leute sind ein Problem für WoW: So amüsant die Geschichten auch zu lesen sind, tatsächlich hat World of Warcraft mit der Jugend ein Problem. Denn WoW tut sich ausgesprochen schwer darin, die nächste Generation für das MMORPG zu begeistern.

Das liegt zu einen daran, dass World of Warcraft ein recht altes Spiel ist, dessen Grafik-Stil mit neueren Spielen oft nicht mehr mithalten kann. Gleichzeitig benötigt WoW jede Menge Zeit und ist für Neulinge schlicht zu komplex und zu erschlagend. Bevor man in WoW die Grundlagen begriffen hat, kann man bereits 3 andere Spiele gemeistert haben.

Habt ihr auch Kinder, die euch beim Zocken beobachten? Wie reagieren sie auf World of Warcraft (oder andere alte Spiele)? Lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen.