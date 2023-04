Verzweifelte Mutter sagt: „Es war komplett ihre Stimme“ – Cyberkriminelle täuschen mit KI eine Entführung vor

Wir haben euch in einem kurzen Video 5 alternative Spiele zu Diablo 4 zusammengestellt, die nicht Path of Exile sind.

Was raten Experten? Laut FBI gehen Verbrecher häufig auf die sozialen Netzwerke ihrer Zielperson, um das Stimmmaterial zu finden. Um das zu umgehen, lässt sich das Profil in den privaten Modus umstellen, sodass es nicht mehr öffentlich einsehbar ist. Jedoch funktioniert das nicht immer: Laut DeStefano besaß ihre Tochter keine öffentlichen Profile.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Betrüger die Stimme der Tochter mithilfe einer KI nachgeahmt habe. Das hat aber so gut funktioniert, dass die Mutter nach eigener Aussage keine Sekunde daran gezweifelt hat, ihre Tochter am anderen Ende der Leitung zu haben:

Daraufhin meldet sich eine Männerstimme: Er habe die Tochter in seiner Gewalt. Er fordert eine Summe von 1 Million US-Dollar für die Freilassung. DeStefano antwortet daraufhin, dass sie nicht so viel Geld habe. Der Verbrecher geht auf 50.000 US-Dollar runter.

Ihre 15-jährige Tochter befindet sich in den Skiferien, als sie plötzlich einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhält. Als Jennifer DeStefano abhebt, hörte sie ihr Kind am anderen Ende schluchzen und weinen. Auf die Frage hin, was passiert sei, antwortet es: “Mom, ich habe es vermasselt”.

