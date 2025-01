Sony rudert bei einer kontroversen Entscheidung zurück, will Spieler auf andere Weise in ihr PSN locken

Mittlerweile ziehen immer mehr ehemalige PlayStation-exklusive Titel auch auf dem PC ein. Dabei hatte in er Vergangenheit ein Vorgehen von Sony für Empörung bei den Spielern gesorgt. Jetzt reagiert Sony abermals auf die Kritik und bietet eine Alternative an.

Was war das Problem? Die Diskussion darum, dass PC-Spieler gewisser Titel ihren Account mit einem PlayStation-Network-Account verbinden müssen, begann bei Helldivers 2. Monate nach Release des Spiels verkündeten die Entwickler eine Pflicht, dass Spieler am PC ihre Accounts in Zukunft verknüpfen mussten, um das Spiel weiter nutzen zu können. Selbst wenn sie keine PlayStation besaßen und auch nicht über Crossplay mit Konsolenspielern spielten.

Grund dafür soll laut Sony ein Sicherheitsaspekt gewesen sein. Das löste eine riesige Welle von Kritik aus, die etliche negative Bewertungen mit sich zog. Das führte sogar dazu, dass das Spiel zeitweise nur noch 10 % positive Reviews hatte, obwohl Helldivers 2 an sich gut ankam. Die Stimmen der Community führten dazu, dass der CEO des Entwicklerstudios hinter Helldivers 2 darauf reagierte und den Spielern recht gab. Man wolle sich stark dafür einsetzen, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen.

Schlussendlich ruderte Sony zurück und die verkündete Pflicht wurde aufgehoben. Trotzdem gab es diese Pflicht weiterhin bei einigen zuvor PS-exklusiven Spielen wie Horizon Zero Dawn Remastered oder God of War Ragnarök. Das will Sony nun, passend zum Release von Marvel’s Spider-Man 2, ändern.

Boni statt Zwang

Welche Änderung hat Sony verkündet? In einem Blogeintrag berichtet Sony, dass diese Verknüpfungspflicht in einigen ihrer Titel in Zukunft optional sein wird. Diese Änderung bezieht sich vor allem auf Single-Player-Spiele. Stattdessen sollen Spieler durch exklusive Gegenstände dazu ermutigt werden, ihre Accounts trotzdem zu verbinden.

Das betrifft vor allem folgende Titel und bringt entsprechende Boni:

Marvels’ Spider-Man 2 Frühe Freischaltung von Anzügen:

– der Spider-Man 2099 schwarzer Anzug

– der Miles Morales 2099 Anzug God of War Ragnarök – Zugriff auf das Schwarzbären-Rüstungsset für Kratos in der ersten Truhe mit verlorenen Gegenständen im Reich zwischen den Reichen (bisher nur in einem New Game+ Durchlauf verfügbar)



– Ressourcenpaket (500 Hacksilber und 250 EP) The Last of Us Part II Remastered

(ab 03. April 2025) – 50 Punkte, um Bonusfunktionen zu aktivieren und Extras freizuschalten



– Jordans Jacke aus Intergalactic: The Heretic Prophet als Skin für Ellie Horizon Zero Dawn Remastered – Nora-Valiant-Outfit

Bisher hat sich Sony nicht weiter dazu geäußert, ob diese Änderung auch in Zukunft erscheinende Spiele betrifft. Allerdings lässt der letzte Satz darauf hoffen, dass diese Überlegung zumindest da ist:

„Die Spieleentwickler der PlayStation Studios werden weiterhin daran arbeiten, Spielern, die sich für ein PlayStation Network-Konto anmelden, weitere Vorteile zu bieten. Weitere Informationen findet ihr in den Studio-Kanälen.“

Mittlerweile haben sich die Bewertungen von Helldivers 2 erholt und das Spiel erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Es ist sogar so beliebt, dass nicht nur Millionen Spieler tapfer für die Freiheit kämpfen, sondern sich in Zukunft sogar über eine Verfilmung freuen dürfen: Millionen von Spielern kämpften in Helldivers 2 auf Steam und PS5, jetzt soll es im Kino weitergehen