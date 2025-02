Wir kriegen nie wieder Games wie Genshin Impact oder Cyberpunk, wenn der CEO eines Hit-Spiels auf Steam recht hat

Ist AAA-Gaming über den Zenit? Sind extrem teure und aufwändige Spiele wie Genshin Impact oder Cyberpunk 2077 ein Ding der Vergangenheit? Ja, sind sie, wenn es nach Mark Harch geht. Der ist Chef von Saber Interactive und hat mit Warhammer 40.00: Space Marine 2 grade einen Hit auf Steam, aber einen günstigen.

Das ist die These: Der Chef von Saber Interactive sagt in einem Interview (via gamefile):

Ich glaube das Zeitalter von AAA-Spielen, die 200 Millionen $, 300 Millionen $ oder 400 $ Millionen kosten, geht zu Ende. Es ist nicht notwendig, es ist nicht angemessen. Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll … aber ich glaube: Wenn irgendwas dazu beigetragen hat, dass so viele ihren Job verloren haben, sind es die Budgets im Bereich von mehreren hundert Millionen $.

AA+-Spiele sind viel günstiger als AAA, kosten nur ein Viertel

Was ist für ihn die Alternative? Sein eigenes Spiel „Space Marine 2“ sieht der CEO als Beispiel dafür, wie es auch geht.

Solche Spiele könne man für ein Viertel des Budgets eines AAA-Titels machen. Da sagen dann vielleicht Leute, das sei nicht AAA, sondern AA+, aber trotzdem. Das sei ein solides Game und viel günstiger als das, was andere zahlen.

Auf den Kern konzentrieren und überflüssiges streichen

Warum ist das Spiel so viel günstiger? In einem Interview mit IGN hat der Chef-Kreative von Saber, Tim Willits, erklärt:

Bei Space Marine 2 lege man einen Fokus auf den zentralen Gameplay-Loop

Man müsse sich auf die Dinge konzentrieren, die das Kernerlebnis ausmachen. Bei Space-Marines seien das Nahkampf, Fernkampf und die Schwärme

Andere Spielen machten den Fehler, ihre Games viel zu breit auszulegen und sich zu verzetteln. Da müsse noch dieses oder jenes Element rein, aber damit verliere man den Fokus auf das Wesentliche, auf das, was Spaß mache

Laut Tim Willits gehe es aber darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das so gut wie möglich zu machen.

Was Willits nicht erwähnt, aber was sicher auch hilft: Viele erfolgreiche Spiele entstehen heute nicht mehr in den Ballungszentren der USA, wo die Löhne hoch sind, sondern entstehen in Niedriglohn-Ländern, wohin die Arbeit oft “outgesourced” wird.

5 Games, die in der Entiwcklung extrem waren

Welche Spiele würde es dann nicht mehr geben? Wenn der CEO Recht behält und die Studios aufhören auf Spiele mit einem Budget wie 100 Millionen $ aufwärts zu setzen, wären solche Spiele ein Ding der Vergangenheit:

Genshin Impact – Produktionskosten etwa 900 Millionen $

Call of Duty: Black Ops Cold War – Produktionskosten etwa 700 Millionen $

Cyberpunkt 2077 – Produktionskosten etwa 441 Millionen $

Red Dead Redemption 2 – Produktionskosten etwa 450 Millionen $

Marvel’s Spider man 3 – Produktionskosten etwa 385 Millionen $

Das steckt dahinter: Das Problem bei den enorm hohen Kosten ist es, dass Spiele dann irre hohe Verkaufszahlen erreichen müssen, damit sie kein Flop sind. Deshalb werden die Spieler dann möglichst groß und breit angelegt, um viele zu erreichen. Doch das scheint nicht zu funktionieren, wie zuletzt einige gigantische Flops beweisen haben. Es verwässert die Einzigartigkeit und Handschrift eines Spiels, wenn man ein maximal breites Publikum ansprechen will.

Erschwerend kommt hinzu, dass erfolgreiche Spieler der vergangenen Jahren mittlerweile nicht verschwinden, sondern langfristig ihre Spieler binden. Das macht es für extrem teure Games noch schwieriger, ihre Produktionskosten wieder einzuspielen. Denn auch ein Spiel wie Genshin Impact, das 2020 erschien, hat heute noch tausende Spieler. Sogar Baldur’s Gate 3 fesselt zigtausende: Davon können neue MMORPGs nur träumen: Rollenspiel unterhält seine Fans auf Steam 1 Jahr stabil