Nein, es wird kein exklusives Half-Life für die Steam Machine geben und den Grund nennt Valve direkt

Wird es exklusive Spiele für die Steam Machine geben? Valve sagt dazu nein und erklärt, man sehe Steam und den PC selbst als exklusive Plattform. Mit einem exklusiven Half-Life für die Steam Machine solltet ihr daher nicht rechnen.

Schon vor dem Release der Steam Machine gab es Gerüchte, dass hinter dem neuen Gerät mehr stecken könnte. So diskutierten etwa einige auf Reddit, dass Valve den Kauf einer Steam Machine mit einem exklusiven Half-Life 3 verbinden könnte.

Mittlerweile hat Valve klargestellt, dass es mit der Steam Machine und für das Gerät keine exklusiven Spiele geben werde und man derzeit nichts dafür entwickeln würde. Denn man würde die Plattform Steam als Ganze betrachten.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Es wird keine exklusiven Spiele für die Steam Machine geben

Valve-Ingenieur Pierre-Loup Griffais erklärte gegenüber Bloomberg, dass man parallel zur Steam Machine kein exklusives Spiel entwickeln und veröffentlichen wolle. Denn es sei keine gute Idee, Spielern vorzuschreiben, wo sie ihre Spiele spielen dürfen. So sagte er:

Ich halte es nicht für ein gutes Modell, den Spielern vorzuschreiben, wo sie ein Spiel spielen dürfen – zumindest nicht für uns. Wir sind viel mehr daran interessiert, den gesamten PC-Katalog als unsere ‚Exklusivität zum Start‘ anzubieten.

Ihr solltet also nicht erwarten, dass für die Steam Machine ein exklusiver Titel erscheinen wird. Es gibt also kein Fomo (Fear of missing out), wenn ihr keine Steam Machine kaufen könnt oder wollt, weil sie euch derzeit einfach zu teuer ist.

Die Konkurrenz sieht das vermutlich anders: Der große Gegner Epic etwa setzte jahrelang auf exklusive Titel, die man nur dort kaufen könne, um damit Spieler von Steam abzuwerben. Epic-Chef Sweeney erklärte damals, man wolle das schlechte Monopol von Steam im Gamingbereich brechen, denn das würde Entwickler dazu zwingen, 30 % ihrer Gewinne abtreten zu müssen.



Der Steam Controller hat derzeit lange Lieferzeiten. Bei der Steam Machine, die noch 2026 erscheinen soll, dürfte das vermutlich nicht anders sein. Selbst wenn das Gerät noch 2026 seinen Release feiert, dürfte es unwahrscheinlich sein, dass viele von euch das Gerät noch dieses Jahr (2026) in den Händen halten werden: Valve zeigt gerade: Ihr solltet euch bei der Steam Machine keine großen Hoffnungen machen, dass ihr 2026 ein Exemplar kaufen könnt