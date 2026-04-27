Die kaputte RTX 4090 eines Spielers entpuppt sich als Fake, aber der ist so gut, dass sie sogar einen Experten beeindruckt

Ein bekannter Experte bekommt eine RTX 4090 zur Reparatur zugeschickt. Beim Auseinandernehmen der Grafikkarte muss er feststellen, dass es sich dabei nicht um eine Grafikkarte, sondern um eine fast perfekte Fälschung handelt. Und er ist schockiert, wie gut diese Fälschung gemacht ist.

Betrügereien bei teurer Hardware passieren immer wieder, doch in der Regel wird man mit plumpem Vorgehen konfrontiert: Ein neuer Kühler wird auf eine alte Grafikkarte montiert, man erhält beschädigte Geräte oder bekommt eine RTX 5080, die in Wirklich eine RTX 4080 ist.

Der bekannte Experte und YouTuber „Northwest Repair“, der sich auf die Reparatur von Grafikkarten und PC-Komponenten spezialisiert hat, hat nun eine RTX 4090 zur Reparatur erhalten. Diese will der Besitzer gebraucht auf eBay gekauft haben.

Doch bei dem Modell handelt es sich um eine exzellente Fälschung, wie der Experte selbst erklärt: „Das ist der beste Betrug, den ich je gesehen habe.“

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Eine Fälschung, die selbst einen gewieften Experten überrascht

Was ist das Problem mit der Grafikkarte? Die Grafikkarte ist gar keine Grafikkarte, sondern bloß eine Leiterplatte mit gefälschten Komponenten: sowohl der GPU-Chip als auch die VRAM-Chips sind komplett gefälscht und funktionieren nicht. Das Gerät war laut YouTuber abgeschliffen worden, um die Markierungen zu entfernen, und anschließend mit falschen Informationen lasergraviert worden.

Das große Problem, welches auch der YouTuber erklärt: Ein durchschnittlicher Spieler oder Käufer hätte diesen Betrug vermutlich nie erkennen können. Selbst wenn man Original und Fälschung nebeneinander legen könnte, müsse man wissen, worauf man achten müsse, um die beiden Modelle wirklich unterscheiden zu können. Denn die Fälschung sei bis ins Detail wirklich gut gemacht worden.

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Hinzu komme: Es sei völlig unrealistisch zu erwarten, dass ein Kunde seine Grafikkarte öffnet, um solche Details zu überprüfen. Denn bei einem fabrikneuen Exemplar geht dann in der Regel auch die Garantie des Herstellers verloren.

In dem angehefteten Kommentar ergänzte der YouTuber, dass er nicht glaube, dass so etwas von einer Einzelperson oder sogar einer professionellen Werkstatt durchgeführt werden könne.

Nachdem ich ein paar Minuten darüber nachgedacht hatte, wurde mir klar, dass ein solcher Betrug weder von einem Fremden noch von einer professionellen Werkstatt stammen konnte. Angesichts der Qualität der Arbeit konnte dies nur im Werk gemacht worden sein. Die Frage ist, wie diese Teile in die USA gelangen und wer sie vertreibt.

Oft gelten Anbieter wie Amazon als sichere Bank, wenn man Hardware oder andere wertvolle Produkte bestellen möchte. Denn hier in der Regel dank Käuferschutz wenig schiefgehen. Doch bei einem Gamer lief es jetzt anders. Ein Spieler hatte beim deutschen Amazon einen Highend-Prozessor bestellt und eine Fälschung erhalten: Spieler bestellt sich bei Amazon in Deutschland einen Gaming-Prozessor von AMD, bekommt stattdessen ein fieses Fake-Produkt