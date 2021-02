Was ist passiert? Eine Kanzlei hatte in den USA Sony wegen kaputter PS5-Controller verklagt . Der Kläger beschwerte sich über einen sogenannten „Stick Drift“ und vermutete, dass Sony bewusst „fehlerhafte“ Komponenten verbaut habe, die es bereits im DualShock4 der PS4 gab.

Die Folge ist, dass eine ausgeleierte Feder den Thumpstick nicht mehr richtig in der Mitte fokussieren kann. Das System erkennt das aber weiterhin als Bewegung, was ihr dann als „Stick Drift“ kennt und hasst. Ihr bewegt euch dann, obwohl ihr eigentlich stehen wollt.

Das ist das zweite Problem: Ein Federmechanismus sorgt dafür, dass der Joystick immer wieder in die Mitte des Controllers zurückspringt. Das bedeutet: Jedes Mal, wenn ihr den Thumpstick loslasst, schwingt der wieder in seine Ausgangsposition zurück und belastet die kleine Feder.

iFixit rechnet auch vor, was das in der Praxis bedeutet. Wer den Stick 120 Mal in der Minute bewegt und im Schnitt 2 Stunden am Tag zockt, der kommt dann auf eine Lebensdauer von 4 bis 7 Monaten.

