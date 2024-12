Anime-Fans können demnächst wohl eine Serie sehen, die nur dank eines Memes entstanden ist

Noch bevor der Manga zu Kagurabachi erschien, wurde er von den Fans als beste Anime-Story aller Zeiten gefeiert. Doch der Manga scheint seinem Ruf gerecht zu werden, denn jetzt soll ein Anime zum Manga in der Entwicklung sein.

Was ist das für ein Manga? Der Manga zu Kagurabachi startete am 19. September 2023. Mittlerweile sind 4 Ausgaben und 59 Kapitel erschienen, die von einer düsteren Geschichte rund um den Jungen Chihiro Rokuhira erzählen:

Chihiro ist der Sohn des bekannten Schwertschmieds Kunishige Rokuhira. Er schmiedete 6 verzauberte Schwerter, die den Seitei-Krieg beendeten.

Die Rokuhira-Familie wird eines Tages von den Hishaku angegriffen. Dabei handelt es sich um eine kriminelle Gang aus Zauberern.

Kunishige wird dabei getötet und Chihiro macht sich mit dem siebten verwunschenen Schwert auf, seinen Vater zu rächen.

Der Manga wurde scherzhaft von den Fans als Erbe der Big 3 bezeichnet, noch bevor das erste Kapitel erschien. Zu den Big 3 zählen Naruto, Bleach und One Piece, also überaus erfolgreiche Mangas. Doch dank der vielen Memes generierte Kagurabachi so viel Aufmerksamkeit, dass er zeitweise zum meistgelesenen Manga beim Shueisha-Verlag wurde.

Den Trailer zum Manga könnt ihr euch hier ansehen:

Kagurabachi bekommt wohl seinen eigenen Anime

Wie erfolgreich ist er? Seit seiner Veröffentlichung landet Kagurabachi oft in den Top 10 der meistgelesenen Mangas auf Manga Plus, einer offiziellen Seite, auf der Fans Mangas vom Shueisha-Verlag lesen können. Die Verkaufszahlen waren so hoch, dass der Verlag mehrere Auflagen nachdrucken musste, um den Bedürfnissen der Fans nachzukommen.

Der Manga wurde sogar vom Mangaka von Naruto, Masashi Kishimoto, empfohlen. Somit ist das Meme, aus dem Kagurabachi entstanden ist, Realität geworden. Und nun dürfen sich Fans vermutlich über eine große Ankündigung freuen.

Was kommt jetzt für ein Anime? Die Redaktion von Toyo Keizai bestätigte, dass ein Anime zu Kagurabachi in der Arbeit ist. Der Anime soll bei den Studios von CyberAgent und Shochiku in die Produktion gehen. Das Tochterunternehmen Cygames hat bislang nur kleinere Animes wie den Kurzfilm Blade Runner Blackout 2022 und Manaria Friends veröffentlicht.

Der Grund für die Wahl der beiden Animationsstudios sei laut den Produzenten, dass die größeren Studios ausgelastet sind. Laut den Produzenten soll Kagurabachi Elemente enthalten, die sowohl in Japan als auch im Ausland beliebt sind. Deshalb würde der Anime mit Sicherheit ein Hit werden, egal, bei welchem Produktionsstudio.

Ein aktueller Anime sorgt gerade für eine Achterbahnfahrt der Emotionen bei Fans. Eine neuere Folge brachte dem Anime eine fast perfekte Wertung von 9,8/10 auf IMDb, weil sie so emotional war: Neue Folge eines aktuellen Animes bekommt fast perfekte Wertung auf IMDb, bringt reihenweise Fans zum Weinen