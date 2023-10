Was wurde aus dem Jungen, der den Familien-Hund für PC-Hardware und viel teure Schuhe verscherbeln wollte?

Manche Träume werden erst Jahre später wahr : Auch ein anderer Gamer hatte nicht viel Geld in seinem Alltag zur Verfügung. Trotzdem schwärmte er für eine Grafikkarte, die er sich jetzt – Jahre später – doch endlich kaufen konnte. Die gesamte Story lest ihr auf MeinMMO:

Wie ging die Sache aus? Der Vater nahm dem 16-Jährigen alle seine elektronischen Geräte weg. Denn dann käme er nicht mehr auf dumme Gedanken, den Hund für sein Hobby zu verscherbeln. Der Junge war ziemlich empört und erklärte, dass der Vater total egoistisch sei und dass der Hund ja technisch gesehen ihm [dem Jungen] gehöre, also könne er mit dem Tier tun, was er wolle. Auch wenn das dem Vater nicht gefalle.

Doch seit dem 14. Geburtstag änderten sich die Lebensumstände und er war weniger an der Natur, sondern mehr an Gaming und teuren Schuhen interessiert.

Einige Leute tun alles, wenn sie sich ein Hobby in den Kopf gesetzt haben. Ein mittlerweile 17-jähriger Junge ging dafür so weit, dass er für Gaming sogar den Hund der Familie verkaufen wollte. Doch das wollte sein Vater nicht erlauben. Doch wie ging die Sache am Ende für Hund und Jungen aus?

