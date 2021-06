Wollt ihr wissen, von welchen MMOs ihr unbedingt die Finger lassen solltet? Der YouTuber Josh Strife Hayes hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schlechtesten Vertreter des Genres zu zocken. Und seine Reihe mit den schlechtesten MMOs ist auf seltsame Weise faszinierend.

Was sind das für MMOs? Der Youtuber Josh Strife Hayes sucht in seiner Reihe „Worst MMO Ever?“ (zu Deutsch: „Das schlechteste MMO überhaupt?“) nach besonderen Perlen des Genres, die durch ihre miserable Umsetzung überzeugen. Oder eben genau nicht überzeugen.

Seit Juli 2020 erscheinen immer neue Videos der Reihe. Mittlerweile hat Hayes schon 31 MMOs vorgestellt. Ihr findet sämtliche Videos in seiner Playlist (via YouTube.com). Unter den Spielen sind auch bekanntere und größere Titel wie:

Wer ist der YouTuber? Josh Strife Hayes macht seit 2017 Videos auf YouTube, die sich vor allem um MMOs und MMORPGs drehen. Angefangen hat er mit Tutorials und Let’s Plays zu Dark Souls und Neverwinter Online.

Mittlerweile hat sein YouTube-Kanal über 121.000 Abonnenten und die Reihe um die schlechtesten MMOs sowie Scams und weitere Kritik machen den größten Teil der Inhalte aus. Hayes ist ausgebildeter Schauspieler und Schauspiellehrer, was in den Pointen und der Darstellung seiner Videos häufig durchscheint. Zu sehen ist das etwa im aktuell neusten Video der Reihe zum MMO Secondhand Lands:

Hayes' Video zu Secondhand Lands. Das Titelbild stammt ebenfalls aus diesem Video.

Diebische Spinnen und Furry-Fetische

Warum ist das so faszinierend? Eigentlich will niemand solche Spiele zocken, oder eher: herausfinden, warum er sie nicht spielen will. Schließlich fressen MMOs haufenweise Zeit und kaum jemand will diese Zeit investieren, wenn er stattdessen etwas Gutes zocken kann.

Hayes will aber genau das dokumentieren, was sonst kaum jemand zu Gesicht bekommt, den Leuten zeigen, was sie verpassen … und warum das Verpassen nicht schlimm ist: „Ich wollte die seltsamsten Projekte finden, sie spielen und archivieren […] weil es eine seltsame, okkult-esoterische Natur hat, wenn Leute sich etwas ansehen, das sie sonst nie mitbekommen hätten. Sie sind fasziniert vom Unbekannten – oder zumindest war das bei mir so“ (via PCGamer.com).

Auf seiner Reise durch die schlechtesten MMOs hatte er einige besonders skurrile Begegnungen. Im oben gezeigten Secondhand Lands etwa vermutet er, dass jemand seinen Fetisch ausleben wollte und das in einem MMO umgesetzt hat.

In einem anderen Fall zeigt er das MMO Dreamscapes Dimensions. Hier musste Hayes nach eigener Aussage bereits vor vier Stunden des Testens abbrechen, nachdem eine Wache ihn für das Betreten einer Schmiede verprügelt hat – und er sich nicht wehren konnte. Nach eigener Aussage schaffte er hier nicht einmal vier Stunden des Testens, weil das Spiel zu schlecht sei:

Hayes' Video zu Dreamscapes Dimensions.

Ist das nicht etwas unfair? Hayes hat bei seiner Auswahl darauf geachtet, wie die Spiele entwickelt wurden. Hat etwa ein einzelner Programmierer ein passables MMO auf die Beine gestellt, stellt er das auch entsprechend heraus.

Steht jedoch der Cash-Shop im Vordergrund und bietet das Spiel sonst nichts, bekommt es eine schlechte Bewertung. Er erklärt, dass es darauf ankommt, wie das Spiel gemacht wurde:

„Ein Typ, der ein wenigstens spielbares Game macht, ist beeindruckend. Aber wenn ich mir Firmen anschaue, die riesige Cashgrab-Pay2Wins machen … die würde ich als schlechter ansehen, weil sie wissen, sie könnten es besser. Sie machen es nur bewusst nicht“ (via PCGamer.com).

Welches MMO ist für euch das schlechteste? Kennt ihr einige der Spiele aus Hayes’ Liste und könnt absolut nicht zustimmen, dass sie dort gelandet sind? Schreibt uns einen Kommentar!

