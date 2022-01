Ihr solltet euch genau jetzt eine starke Rüstung in New World kaufen

In New World erscheint voraussichtlich in dieser Woche der neue Patch 1.3. Der wird eine wichtige Änderung an der Ausrüstung vornehmen. Denn wer sich gute Ausrüstung aus dem Handelsposten kaufen möchte, bekommt künftig nicht mehr die volle Stärke angerechnet.

Was passiert genau mit dem neuen Patch? Das Update 1.3 wird die maximale Ausrüstungsstufe von 600 auf 625 anheben. Gleichzeitig gibt es Anpassungen am Kompetenz-System:

Ihr könnt und müsst künftig eure Kompetenz auf den Wert 600 aufwerten, um von da an eure Ausrüstung mit Schattensplittern auf 625 zu verstärken.

Schattensplitter gibt es über die neuen Dungeon-Mutatoren und auch über das Gips-System.

Gleichzeitig wird eine Änderung veröffentlicht, durch die sich euer Rüstungswert an eurer Kompetenz orientiert und mitunter herunter skaliert.

Genau diese letzte Änderung wird anfangs zu viel Verwirrung führen. Denn wenn ihr einen Gegenstand mit dem Rüstwert 600 kauft und selbst nur eine Kompetenz von 500 besitzt, wird die Ausrüstung auf den Mittelwert herunterskaliert, in diesem Fall also 550. Je höher eure Kompetenz wird, desto weniger stark fällt jedoch die Skalierung aus. Die Rüstung levelt quasi mit.

Diese Änderung mit dem Mittelwert betrifft jedoch nur Ausrüstung, die nach dem neuen Patch gekauft wird. Wer sich also bis zum Patch mit neuer Ausrüstung eindeckt oder nach dem Patch die Ausrüstung selbst craftet, ist von der Skalierung nicht betroffen.

Wann erscheint der Patch? Das ist noch nicht so ganz klar. Das Update wird jedoch als “großer Januar-Patch” bezeichnet, weswegen er noch im Januar erscheinen sollte.

Am 25. Januar endet das Winter-Event. Das wäre ein mögliches Indiz für einen Release-Termin. Für gewöhnlich erscheinen Updates aber am Mittwoch- oder Donnerstagmorgen. Der 27. Januar gilt für viele als “letzter Termin”, an dem der Patch erscheinen sollte.

Bis zum Start mit neuer Ausrüstung eindecken – Lohnt sich das?

Lohnt es sich neue Ausrüstung zu kaufen? Jein, denn vieles hängt davon ab, wie ihr aktuell in New World dasteht. Denn über kurz oder lang müsst ihr sowieso eure Kompetenz leveln, um die neuen Mutatoren spielen zu können und eure Ausrüstung auf den Wert 625 anzuheben. Das geht nämlich erst, wenn ihr eine Kompetenz von 600 habt.

Wer etwa eine Kompetenz von durchschnittlich 560+ hat, der wird wahrscheinlich schnell genug aufschließen, um den Unterschied kaum zu bemerken.

Wenn ihr allerdings an vielen Stellen noch eine Kompetenz von um die 500 habt, dauert der Prozess eine ganze Weile an.

Habt ihr zudem ein paar Taler übrig, lohnt sich der Kauf auf jeden Fall, da ihr gerade in Dungeons und in PvP-Inhalten nicht so stark hinter die anderen Spieler zurückfallt.

Die Kompetenz findet ihr neben eurer Ausrüstung in den lila Zahlen. 590 ist derzeit noch der maximale Wert der Kompetenz, der künftig auf 625 angehoben wird.

Was sollte ich kaufen? Wie in anderen MMORPGs auch geben die Brust und die Beine am meisten Rüstung. Hier lohnt sich ein Upgrade also am meisten.

Ebenfalls wichtig sind die beiden Haupfwaffen, die ihr im Kampf einsetzt, da von ihnen maßgeblich euer Schaden abhängt.

Hier ein paar allgemeine Tipps:

Achtet beim Kauf darauf, dass die grundsätzlichen Attribute und vor allem die Perks zu eurem Spielstil passen. Der Rüstwert ist am Ende nicht allein entscheidend.

Eine der stärksten Rüstungen im Spiel ist die Voidbent Armor. Die könnt ihr auch im Handelsposten erwerben, allerdings kostet sie pro Teil zwischen 10.000 und 20.000 Taler und ist somit nicht günstig.

Lukrativ sind oftmals lila Aurüstungsgegenstände mit einem Rüstwert von 590+. Die haben zwar einen Perk weniger als legendäre Ausrüstung, kosten aber deutlich weniger. Zudem werdet ihr sie später auch mit Schattensplittern über den Rüstwert 600 hinaus verbessern können.

Habt ihr euch schon mit neuer Ausrüstung eingedeckt oder ignoriert ihr die Änderung eher? Wie hoch ist eure Kompetenz bisher? Schreibt dazu gerne etwas in die Kommentare.

Erst vor wenigen Tagen haben die Entwickler einen Ausblick auf künftige Inhalte von New World gegeben und dabei ein interessantes PvP-Feature angekündigt:

