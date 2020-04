Firma entwickelt seit 19 Jahren MMORPGs, plant nun 2 neue Spiele

Die Firma Jagex entwickelte 2001 das MMORPG RuneScape, das noch heute erfolgreich ist. Derzeit arbeitet der Entwickler aber auch an 2 neuen RPGs, die das Universum ergänzen sollen.

Was sind das für Spiele? Laut einer Mittelteilung von Jagex arbeitet die Firma derzeit an zwei Titeln:

Ein Action-RPG

Ein MMORPG

Beide Titel sollen das RuneScape-Franchise ergänzen und dabei eine neue Gaming-Erfahrung bieten. Jagex hat zudem die Köpfe hinter den neuen Spiele-Titeln vorgestellt, die trotz der Corona-Situation nun eingestellt wurden.

Was steckt hinter RuneScape? Das Franchise rund um RuneScape ist etliche Jahre nach Release noch immer erfolgreich und



Das liegt vor allem an den treuen, aber auch verrückten Fans . Sie haben auch dafür gesorgt, dass es RuneScape derzeit in zwei Versionen gibt: Eine hat den aktuellen Stand, während die andere als „Old School-Version" neu startete und nur so weiterentwickelt wird, wie die Spieler es wollen. Dazu gibt es Umfragen und die müssen mindestens eine Zustimmung von 75% erreichen.

Entwickler von Star Wars Galaxies und CoD Mobile sind dabei

Wer führt die Entwicklung an? Der Executive Producer für das neue MMORPG ist Mario Rizzo, der bereits für Sony gearbeitet hat. Von 2003 bis 2005 war er Entwickler für EverQuest 2 und bis Mitte 2006 Associate Producer für Star Wars Galaxies. Auch danach arbeitete er weiter an Online-RPGs, unter anderem für EA und Ubisoft.

Die Führung für das Action-RPG übernimmt Jesse America. Er war bereits bei Activision Blizzard für Candy Crush und Call of Duty: Mobile angestellt. Dort arbeitet er zusammen mit Nathan Richardson, der bereits für CCP (EVE Online) und Trion Worlds (Rift, ArcheAge) gearbeitet hat und Ende 2018 für ein „neues Projekt“ bei Jagex vorgestellt wurde.

Die dritte Person in der Vorstellung ist Jendrik Posche, der Technical Executive Producer. Er arbeitet seit über 30 Jahren an Computerspielen und soll alle Teams in Technikfragen unterstützen.

Die neuen Mitarbeiter: Jesse America (links). Mario Rizzo (mitte) und Jendrik Posche (rechts)

Was wissen wir bisher über die Spiele? Bereits 2018 wurde über das neue MMORPG von Jagex gesprochen. Damals hieß es, dass ein Next-Gen-Spiel geplant sei, doch viele Infos gab es nicht:

Das Spiel soll leicht zugänglich, aber gleichzeitig sehr tiefgründig sein.

Es soll an die Anfangszeiten von RuneScape erinnern.

Die Spielwelt soll lebendig werden.

Man wolle davon profitieren, was Jagex über (damals) 17 Jahre RuneScape gelernt hat.

Über das Action-RPG ist bisher nur bekannt, dass es sich um ein „Shared World“-Spiel handeln soll. Es befindet sich mindestens seit Ende 2018 in Entwicklung, wo es zum ersten Mal auf dem LinkedIn-Account von Nathan Richardson erwähnt wurde.

Falls ihr selbst RuneScape ausprobieren möchtet, könnt ihr die aktuelle Version am PC und Old School RuneScape sogar am Smartphone spielen. Dort gehört es sogar zu den besten MMORPGs, die wir euch für Android und iOS empfehlen können.