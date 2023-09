Jäger stellt sich in WoW so lange tot, bis er stirbt – Verliert seinen Helden

Ein Jäger in WoW Classic HC musste sich jetzt von seinem Charakter verabschieden. Denn eine Mechanik, die eigentlich schon lange gefixt ist, hat ihn umgebracht. Wir zeigen euch die Story.

In welchem WoW ist das passiert? Der Jäger-Spieler verlor seinen Charakter in WoW Classic. Genauer gesagt, im Hardcore-Modus von WoW Classic. Die HC-Variante startete vor wenigen Tagen und bedeutet: Wer stirbt, verliert seinen Charakter und all seinen erspielten Fortschritt damit.

Das ist schon bitter, wenn man sich auf einem höheren Level mit zu vielen Gegnern anlegt und dann stirbt. Gemein ist es aber auch, wenn eine friedliche Mechanik plötzlich tödlich endet.

Wer sich zu lange tot stellt, stirbt

Wie ist er gestorben? Die Fähigkeit „Totstellen“ gehört zur Klasse der Jäger in WoW. Nutzt man sie, fällt der Held auf die Erde und tut so, als wäre er tot. Er bleibt dort so lange liegen, bis der Spieler die Fähigkeit abbricht. Maximal aber 6 Minuten. In der Regel nutzen Spieler das aber nur wenige Sekunden und brechen dann das Totstellen ab, um wieder quicklebendig durch die Gegend zu hopsen. So entkommt man stärkeren Monstern ganz leicht.

Wer die vollen 6 Minuten ausschöpft, muss in WoW Classic mit Konsequenzen leben, die es in der Retail-Version des Spiels schon lange nicht mehr gibt.

Der Spieler walldewd bekam die Konsequenzen zu spüren, weil er sich Tee holen wollte. Er parkte seinen Charakter vor dem Auktionshaus in Sturmwind und aktivierte, aus welchen Gründen auch immer, die Totstellen-Fähigkeit. Dann entfernte er sich vom PC, um Tee zu machen. Als er danach wieder auf den Bildschirm blickte, sah er, dass sein Charakter gestorben ist. Er schreibt: „Wenn man sich die vollen 6 tot stellt, wird man anscheinend tatsächlich getötet. Ich bin gerade mit 31 auf die dümmste Art und Weise gestorben. Unglaublich“

Warum stirbt man bei Totstellen? Zu den Anfängen von World of Warcraft gab es diese Funktion auch im Spiel. Aber offenbar war das von Blizzard nicht so gewollt, denn im Jahr 2007, kurz vor dem Release von Burning Crusade, entfernte man die Mechanik (via PCGamer.com). In der Retail-Version des Spiels kann man die volle Zeit von Totstellen ausschöpfen und bleibt am Leben. Zum aktuellen Patch-Stand von WoW-Classic Hardcore ist das Problem offenbar noch nicht behoben worden.

Auf Reddit machen sich einige Spieler darüber lustig und posten Memes. Sprüche wie “Fake it until you make it” oder „Ja versuch du doch mal, für 5 Minuten die Luft anzuhalten“ gehören zu denen mit den meisten Upvotes.

Kanntet ihr diese Mechanik schon? Und wie sollte Blizzard jetzt am besten mit dieser Sache umgehen? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

