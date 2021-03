Laut einem Insider kommt die GeForce RTX 3080 Ti erst im Mai 2021. Zwischen RTX 3080 und RTX 3090 ordnet sich dann eine weitere Grafikkarte ein. Zum Preis der RTX 3080 Ti ist weiterhin nichts bekannt. Doch was bedeutet das eigentlich für Interessierte?

Über die GeForce RTX 3080 Ti ist bisher noch nicht viel bekannt. Doch mittlerweile ist es ziemlich sicher, dass Nvidia eine Ti-Version der RTX 3080 veröffentlichen will. Ein Insider hat jetzt erklärt, dass die Grafikkarte erst im Mai kommen soll (via Videocardz.com). In einem kurzen Statement heißt es vom Insider:

Nvidia hat intern eine neue Ankündigung über den Release-Zeitpunkt der nächsten Generation der RTX30-Serie gemacht. Die RTX 3080 Ti 12G hat sich erneut verzögert und wird nun voraussichtlich Mitte Mai erscheinen. IT Home, via Videocardz.com

Für wen ist das interessant? Dieser Hinweis dürfte vor allem für Personen interessant sein, die an einer Grafikkarte der neuen Generation interessiert sind. In einer Umfrage auf MeinMMO habt ihr uns verraten, dass viele eine RTX 3080 kaufen möchten. Die RTX 3080 Ti könnte hier durchaus eine Alternative für einige darstellen, wenn der Preis denn stimmt.

RTX 3080 Ti vs RTX 3080 – An wen richten sich die Grafikkarten?

An wen richtet sich die RTX 3080? Die GeForce RTX 3080 richtet sich an Gamer, die mehr als Full-HD wollen oder ihre Spiele in 4K zocken möchten. Kompetitive Gamer sollten die RTX 3080 grundsätzlich in Erwägung ziehen. Mit einer UVP von 699 Euro bietet die Grafikkarte auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktuell liegen die Preise aber mehr als beim Doppelten.

Wie sieht es gerade aus? Laut mehreren Leaks und Insider-Informationen soll die Ti-Version leistungsmäßig nur knapp hinter der RTX 3090 liegen. Dafür soll die RTX 3080 Ti aber nur 12 GB Videospeicher bieten. Die RTX 3090 bietet hier 24 GB Videospeicher.

Was ist Videospeicher? Neben dem Grafikprozessor (GPU) ist der Videospeicher die wichtigste Komponente der Grafikkarte. Über diesen Speicher kann die GPU die Daten besonders schnell verarbeiten. Je größer die Auflösung oder die Texturenmenge, desto mehr Videospeicher benötigt ihr. Aktuell sind mindestens 8 GB empfehlenswert, 6 GB noch bedingt. Raytracing benötigt ebenfalls besonders viel Videospeicher.

Bei der RTX 3080 wurde von Testern vor allem nur 10 GB große Videospeicher kritisiert, darum wurde auch über eine 20 GB-Version der RTX 3080 gesprochen. Die RTX 3080 Ti soll 12 GB bekommen und ist damit etwas besser aufgestellt. Die Konkurrenz von AMD, die RX 6800 (XT) und 6900 XT bieten hier 16 GB Videospeicher.

Die RTX 3080 und die (mutmaßliche) RTX 3080 Ti im Überblick:

RTX 3080 RTX 3080 Ti CUDA-Recheneinheiten 8704 10240 Basis-Takt 1440 Mhz ? Boost-Tak 1710 Mhz ? Speichergröße 10 GB GDDR6X 12 GB GDDR6 Breite der Speicherschnittstelle 320-bit 384-bit Leistungsaufnahme in Watt 320 ?

RTX 3080 Ti vs RTX 3090 – Nvidia könnte für sich selbst Konkurrenz werden

Mit der GeForce RTX 3090 hatte Nvidia bisher vorwiegend Enthusiasten angesprochen, da der Original-Preis bei 1.499 Euro liegt. Mittlerweile zahlt man deutlich mehr für die Grafikkarte. Für Gamer, die vorwiegend in Full-HD oder hin und wieder in höheren Auflösungen zocken, lohnte sich die Investition ohnehin nicht.

Für wen ist nun die RTX 3080 Ti interessant? Vor allem der größere Videospeicher und die allgemein höhere Leistung sprechen für die Ti-Version der RTX 3080. Kostet die Ti-Version etwa nur 100 – 150 Euro mehr als die RTX 3080 und bleibt damit preislich weit genug von der RTX 3090 entfernt, dürfte die Grafikkarte für viele Spieler interessant werden. Dann könnten diese Spieler auch zu einer RTX 3080 Ti greifen, wenn ihnen die RTX 3090 zu teuer ist aber sie mehr als eine 3080 wollen.

Was wird die RTX 3080 Ti kosten? Auf diese Frage gibt es bisher noch keine Antwort. Doch es dürfte langfristig eine große Rolle spielen, wie sich die Ti-Version der RTX 3080 positionieren wird. Sollte der Preisunterschied so gering wie zwischen RTX 3060 und RTX 3060 Ti ausfallen, dürften viele Interessierte eher zur RTX 3080 Ti greifen als zum kleineren Modell.

Was man bereits alles mit einer GeForce RTX 3080 machen kann, zeigt das “GeForce Garage.” Diese Gruppe stellt Tipps und Tricks rund um die GeForce-Grafikkarten vor und stellt regelmäßig coole Gaming-PCs vor. In einem Video haben sie jetzt einen “20.000 Dollar”-Gaming-PC mit RTX 3080 vorgestellt, der für viele von euch sicher interessant sein könnte.