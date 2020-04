In Valorant könnt ihr nicht nur ballern und Spikes hochjagen. Es gibt im Spiel ein verstecktes Jumping-Puzzle für geschickte Spieler. Wo ihr es findet und wie ihr es meistert, erfahrt ihr hier.

Was ist ein Jumping-Puzzle? Jumping-Puzzles sind kleine Hüpf-Minigames in Spielen. Dabei müsst ihr einen vertrackten Hindernisparcours durchqueren und dabei eure meisterliche Beherrschung der Bewegungsmechanik im Spiel unter Beweis stellen. Besonders berüchtigt sind die Hüpfspiele in Guild Wars 2, aber auch in Valorant gibt es ein verstecktes Jumping-Puzzle.

Der optimale Weg zum Jumping-Puzzle

Wo ist das Jumping-Puzzle in Valorant? Um das Jumping-Puzzle zu finden, müsst ihr den Trainings-Modus in der Beta von Valorant betreten. Dort geht ihr vom Schießstand aus nach links auf den Innenhof. Geht dann gleich nach Betreten des Hofes nach rechts und ihr findet eine abgebrochene Treppe und ein paar bunte Fußabdrücke.

Hier an der mit buntem Graffiti bemalten Wand geht das Puzzle los.

Das ist der Startpunkt. Sobald ihr die Fußstapfen betretet, beginnt eure Runde im Jumping-Puzzle und ihr bekommt eine Nachricht dazu eingeblendet.

Die Fußtapper markieren den Start.

Wie macht man das Jumping-Puzzle? Sobald ihr das Puzzle gestartet habt, müsst ihr nach und nach den Fußspuren folgen und hüpft auf diese Art komplett um die mysteriöse, schwebende italienische Landhaus-Ruine herum, die das Trainingslevel darstellt. Ihr erkennt an den bunten Fußtappern, dass ihr auf dem rechten Weg seid.

Alle paar Schritte findet ihr einen Checkpoint. Wenn ihr unterwegs zu Tode stürzt, spawnt ihr am letzten Checkpoint. Passt aber auf, wenn ihr mit eurer Waffe auf den Schriftzug „Reset“ schießt, der an den Checkpoints zu finden ist, wird euer Fortschritt komplett zurückgesetzt.

Wer hier durch will, muss meisterhaft springen können – Oder Heldin Jett nehmen.

Wo endet das Jumping-Puzzle? Die letzte Etappe des Puzzles dreht sich um den zerstörten Glockenturm, den ihr noch erklimmen müsst. Ganz oben ist das Ende des Puzzles und ihr könnt oben eine Trophäe bestaunen. Eine Belohnung außer dem Ruhm, es geschafft zu haben, gibt es aber scheinbar (derzeit) noch nicht.

Wie löst man das Jumping-Puzzle am besten? Im Jumping-Puzzle kommt es auf präzise Sprünge an. Wenn ihr daneben hüpft oder euch im Timing vertut, stürzt ihr zu Tode und müsst beim letzten Checkpoint weiter machen.

Daher ist die Heldin Jett von allen Agenten im Spiel hier die beste Wahl, denn sie kann langsam schweben und sich mit ihren Skills in die Luft katapultieren. Für erste Schritte im Parcours ist Jett also definitiv die beste Wahl.

Wer aber eine echte Herausforderung sucht, der macht das Puzzle mit einem anderen Helden. Wie das klappen kann, hat der YouTuber OccyPlays im Video gezeigt. Viel Spaß beim Nachmachen!

Hier gibt’s mehr Guides: Falls ihr euch noch mehr für das Movement im Spiel interessiert und vor allem wissen wollt, welche Geräusche ihr und eure Gegner in Valorant hören können, dann schaut doch in unserem Guide zu Riots neuem Taktik-Shooter rein.