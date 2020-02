Mit dem neuesten Patch 5.2 wurde im MMORPG Final Fantasy XIV der Gender-Lock auf der Hochzeitskleidung entfernt. Die Änderung wird nicht von allen freudig begrüßt und ein Teil der Community verlangt nach einer „Glamour verstecken“-Option.

Was ist passiert? Seit gestern, dem 18 Februar, ist der Patch 5.2 in FFXIV online. Neben vielem neuen Content brachte das Update außerdem eine kleine Änderung mit sich, die für Aufregung in den offiziellen Foren sorgt.

Gender-Lock ist generell ein großes Thema in der FFXIV Community. So haben die Spieler gebeten, dass das rein weibliche Bunny-Outfit auch für Männer zugänglich gemacht wird, was dann auch umgesetzt wurde.

Die Aufhebung des Genderlocks geschah nun ebenfalls bei der Hochzeitskleidung, sodass Männer und Frauen ab dem Patch 5.2 die Kleidung des jeweils anderen Geschlechts tragen können. Das sorgte bei einem Teil der Community für Jubel, bei einem anderen aber für Ärger.

Was ist das Problem? In dem japanischen Bereich der offiziellen FFXIV-Foren erschien ein Thread mit der Überschrift „Bezüglich der männlichen Charaktere, die Kleider tragen„. Darin erklärte der Thread-Ersteller:

Um ehrlich zu sein, als ein Mann fühlt es sich unangenehm und erniedrigend an, wenn man einen anderen Mann sieht, der ein Kleid trägt, selbst wenn es ein 3D-Charakter in einem Spiel ist. Kouryu

Der Spieler erklärte weiter, er verlange nicht, dass das rückgängig gemacht wird. Stattdessen bat er um eine Erweiterung des Projektions-Systems von FFXIV (Transmog). Sein Vorschlag war, eine Option einzuführen, mit der man die Projektionen anderer Leute ausblenden kann.

80 Seiten Diskussionen über „Projektionen ausblenden“

Das sagt ein Teil der westlichen Spieler: Dieser Vorschlag wurde im englischsprachigen Teil des Forums aufgebracht. In einem langen Thread stritten sich die Spieler auf über 80 Seiten darüber, ob diese Option sinnvoll ist oder nicht.

Als Gründe für die Option wurden aber nicht nur Männer in Kleidern gebracht, sondern auch Frauen, die in Bikinis kämpfen. Das bricht laut den Aussagen der Spieler ihre Immersion.

Auch bei den männlichen Bunny-Outfits gab es Beschwerden

Sie würden daher gerne die Option haben, die Projektionen anderer Spieler für sich auszuschalten. Das soll nur auf der Client-Seite passieren und dadurch nur für den Spieler selbst sichtbar sein.

Die Gegenseite argumentierte, dass eine solche Änderung viele Ressourcen kosten würde. Außerdem wäre die Kleidung nicht passender zur Lore von FFXIV, weil dann jeder Spieler in wild zusammengewürfeltem Gear rumlaufen würde.

Das FFXIV-Team hat sich zu dem Thema noch nicht geäußert.

