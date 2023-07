28-jähriger Streamer gibt Frau einen Lapdance in Unterwäsche – Nun drohen ihm 5 Jahre Haft in Thailand

Paul „IcePoseidon“ Denino galt als kontroversester Streamer auf Twitch, der mit dem MMORPG OldSchool Runescape und IRL-Streams berühmt wurde. Doch 2017 wurde er permanent von Twitch gebannt. Jetzt streamt er auf Kick und hat ernste juristische Probleme nach einer zu wilden Nacht in Bangkok.

Wer ist IcePoseidon?

IcePoseidon war ein erfolgreicher Gaming-Streamer in der Zeit, bevor Twitch mit Fortnite ab 2018 so richtig groß wurde. Er machte sich ab 2015 einen Namen mit dem MMORPG „OldSchool Runescape“.

Berühmt und berüchtigt wurde er mit chaotischen IRL-Streams, die ohne Skript in der echten Welt stattfanden.

Sein Ende auf Twitch kam im April 2017, als er in einem Flugzeug saß, das mit einer Bombendrohung zur Landung gezwungen. Einige Leute hatten herausgefunden, in welchem Flieger er sitzt und ihm bewusst so übel mitgespielt. Twitch machte das dann nicht mehr mit und sperrte ihn permanent. IcePoseidon wurde vorgeworfen, dass er seinen Standort nicht richtig verbergen konnte und dadurch Schaden für andere verursacht habe.

IcePoseidon hat aber bis heute seine Spuren auf Twitch hinterlassen: Erfolgreiche Streamer wie Mizkif oder Amouranth sehen ihn als einflussreiches Vorbild für ihre Karriere. Mizkif war sogar der Kameramann von IcePoseidon.

Eine Party in Hotel wird wild und ausgelassen

Das ist jetzt vorgefallen: IcePoseidon ist nach seinem Twitch-Bann wieder als Streamer auf der Plattform Kick unterwegs und hat da mit Bekannten einen IRL-Stream in Bangkok, Thailand, veranstaltet.

Bangkok gilt spätestens seit „Hangover 2“ zwar im Westen irgendwie als wilde Party-Stadt, aber für IcePoseidon lief das Feiern überhaupt nicht gut.

In einem Hotel feierten IcePoseidon und einige seiner Freunde am 28. Juni in einem abgetrennten Raum, einer Lounge, eine ausgelassene Party, die man live per Kick-Stream übertrug.

In einem 16-minütigen YouTube-Video kann man sehen, dass IcePoseidon schwarze Reizwäsche anzieht: Er trägt Höschen, Strapsen und einen BH. Seine Freundin Kimberlee fordert ihn auf, ihr doch einen Lapdance zu geben und IcePoseidon kommt der Aufforderung etwas ungelenk nach.

Managerin platzt in die Party, findet das respektlos, wird immer wütender

Wie eskaliert die Situation? Dann aber gerät die Sache aus dem Ruder: Die Hotelmanagerin taucht mit einigen Sicherheitsleuten auf und erklärt den Streamern in Englisch mit starkem Akzent, dass sowas in Thailand nicht geht. Sie habe das auch alles aufgezeichnet.

Die Streamer sagen, das sei kein Problem, man werde bezahlen und gehen.

Doch aus der Situationen scheinen sie nicht mehr herauszukommen. Mit jeder Minute wirkt die Lage angespannter und die Managerin wird immer wütender, ihr Ton schärfer. Offenbar regen sie die Beschwichtigungsversuche nur weiter auf. Als man ihr Geld bietet, wird’s sogar noch schlimmer.

Schließlich kündigt die Hotel-Managerin an, jetzt sofort die Polizei zu verständigen. Die Streamer würden die Thai-Kultur und Thai-Frauen nicht respektieren:

Ihr könnt sowas in Thailand nicht machen. Das ist sehr ernst. Meine Managerin ist auch eine Frau.

Die Managerin faucht dann IcePoseidon an, er solle die Kamera weglegen oder wolle er Ärger mit ihr.

Die Managerin scheint sich immer mehr aufzuregen, der Grund scheint nicht so richtig klar.

Die Streamer beschwichtigen: „Man werde das zahlen“ – aber die Managerin sagt, Geld sei ihr egal. Geld sei in Thailand nichts wert. Es gehe ihr um Respekt.

Auf die Ansage „man wollte doch nur Spaß haben“, entgegnet sie: „Das ist nicht witzig“ und verlangt die Ausweise der Anwesenden sofort zu sehen.

In einem YouTube-Video sieht man die Party und die Eskalation:

Situation scheint geklärt – Streamer sagt, wir müssen uns nur bei der Polizei melden

Wie ging das unmittelbar danach weiter? Wie IcePoseidon nach dem Stream sagte, wurde seiner Freundin vorgeworfen, ihr Kleid sei „zu sexuell für die Öffentlichkeit“ und sie habe „zu viel Brust gezeigt“.

IcePoseidon wurde wohl erst nach dem Stream klar, in was für Probleme er sich begeben hat, während er nur Spaß haben wollte. Er wirkte in Statements recht kleinlaut.

Er sagte:

„Wir waren angetrunken, wir waren in einem Zimmer. Ich hab nicht den Ernst der Lage verstanden, in der wir waren.“

Es hieß dann jedoch nach dem Stream von einem seiner Sprecher: Es sei keine Klage erhoben worden, weil technisch kein Gesetz gebrochen worden sei. Die Streamer müssten nur am nächsten Tag die Polizeistation aufsuchen und „Bei der Ermittlung“ helfen (via talkesport).

Lage entwickelt sich schlecht – nun droht doch die Haft

Doch was geschah danach? Die Lage entwickelte sich deutlich schlechter, als nach dem Vorfall zuerst angenommen.

Wie Dexerto berichtet, wurde IcePoseidon festgesetzt und musste eine Zeit in einem thailändischen Gefängnis verbringen, wo er unter schwierigen Bedingungen festgehalten wurde.

Er berichtet auf Discord, er hätte nur einen Eimer erhalten, in dem er sich erleichtern sollte, doch in dem Eimer waren schon Fäkalien.

Nach seinen Angaben drohen ihm nun 5 Jahre Haft. Der Streamer ist nach einer Kautionszahlung über 12.000 $ auf freiem Fuß, muss aber in Thailand sein Verfahren abwarten, das erst 2024 stattfinden soll.

Der Streamer sagt: „Wenn ich 5 Jahre bekomme, werde ich mich einfach umbringen. Ich werde in einem Thai-Knast nicht überleben.“

Er meldet, er sei wegen der Verbreitungen von obszönen Inhalten angeklagt, weil der Lap-Dance gefilmt wurde. Auch das Kleid seiner Freundin sei zu einem Problem geworden.

Die Informationen stammen alle von einem Discord-Server, über den IcePoseidon die Leute über sein Schicksal auf dem Laufenden hält.

Das klingt schon nach einer sehr unangenehmen Situation. Auch wenn für Kick lockere Regel gelten als für Twitch, heißt das nicht, dass sie dadurch irgendeinen Freifahrt-Schein in der echten Welt genießen:

