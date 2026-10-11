High-End-Tastatur mit integriertem Stream Deck: Corsairs Galleon 100 SD gibt es gerade zum Tiefpreis

Mit der Corsair Galleon 100 SD bekommt ihr aktuell eine High-End-Tastatur für Gaming mit integriertem Stream Deck besonders günstig.

Gaming-Tastatur mit Stream Deck um 17% reduziert

Jetzt zum Angebot

Im befristeten Amazon-Angebot gibt es die Corsair Galleon 100 SD mit integriertem Stream Deck gerade um 17 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das noch nicht. Das Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 11. Oktober. Alternativ haben aktuell auch MediaMarkt, Saturn und Alternate den Preis.

Das große Highlight des Modells ist natürlich das integrierte Stream Deck von Elgato, welches man sonst separat kennt, aber hier den Nummernblock ersetzt. Darüber lassen sich Apps wie Discord oder Spotify mit nur einem Tastendruck steuern oder auch Hotkeys sowie Multi-Aktionen belegen. Zudem gibt es zwei Drehregler.

Auf dem ebenfalls integrierten und anpassbaren 5-Zoll-Farbdisplay können indes beispielsweise Hardware-Performance oder Twitch-Kanäle in Echtzeit verfolgt werden. Doch auch abseits dieser nützlichen Premium-Features verspricht die Corsair Galleon 100 SD eine hervorragende mechanische Gaming-Tastatur zu sein.

Dafür sorgen etwa die geschmierten, leichtgängigen und linearen MLX-Pulse-Schalter mit Klickgeräusch und Hot-Swap-Fähigkeit für mindestens 80 Millionen Tastenanschläge. Hinzu kommt eine besonders schnelle Übertragungsrate mittels 8.000-Hz-Hyper-Polling für latenzfreie Eingaben und eine sechslagige Schalldämmung.

Corsair Galleon 100 SD mit integriertem Stream Deck für 289,99 Euro statt 349,99 Euro UVP bei Amazon

Zudem wird FlashTap SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) unterstützt, das einen spielerischen Vorteil verschaffen kann, da sich beispielsweise in Shootern praktisch sofort die Richtung ändern lässt, was in manchen Spielen sogar als Cheat gilt. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt die High-End-Tastatur mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen gut an. Im Test, beispielsweise bei Tweaktown, konnte die Corsair Galleon 100 SD mit einer Testwertung von 96 Prozent sogar ein sehr gutes Ergebnis einfahren, wobei es abseits des hohen Preises kaum Kritik gab.

Das Corsair GALLEON 100 SD hat sich nicht nur zum Ziel gesetzt, eine hochwertige mechanische Tastatur mit einem Elgato Stream Deck zu kombinieren, sondern hat dies auch in einem All-in-One-Paket umgesetzt, das bei keinem der beiden Aspekte Kompromisse eingeht. Eine beeindruckende Leistung. Tweaktown

Pro hervorragende Verarbeitungsqualität und innovative Hardware

sowohl Tastatur als auch Stream Deck sind fantastisch

Hot-Swap-fähige Schalter und 8K-Polling

zahlreiche Stream-Deck-Profile und Optionen verfügbar

ideal für Spiele mit komplexer Steuerung und vielen Optionen Contra Teuer

USB-Passthrough auf USB 2.0 beschränkt

Weitere Angebote: OLED-TV, Logitech-Headset, MMO-Maus und WoW Forever

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei ist zum Beispiel ein brillanter OLED-TV mit Ambilight zum Tiefpreis. Außerdem gibt es ein starkes Gaming-Headset von Logitech sowie eine geniale MMO-Maus, die es gerade auch nach dem kürzlich abgelaufenen Prime Day noch zu Tiefstpreisen gibt. Darüber hinaus haben wir auch das bald erscheinende WoW Forever für euch im Fokus.

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