“Einer der interessantesten Fernseher auf dem Markt”: Brillanter OLED-TV mit Ambilight jetzt 50 Prozent reduziert

Mit dem Philips OLED811 bekommt ihr aktuell einen sehr gut bewerteten 4K-TV mit Ambilight zum neuen Tiefstpreis im Angebot.

Philips OLED-TV um 50% reduziert

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Den Philips OLED811 gibt es mit 55 Zoll gerade um 50 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und die 65-Zoll-Version um 51 Prozent reduziert bei MediaMarkt. So günstig gab es das bisher nicht. Auch bei Saturn bekommt ihr aktuell den günstigen Preis.

Dank OLED-Panel bietet der Fernseher tiefste Schwarzwerte, satte Farben und hohe Kontraste, gepaart mit scharfer UHD-4K-Auflösung. Mit an Bord ist auch breiter HDR-Support mit Dolby Vision IQ, HDR10+ und Co. Dazu gibt es Heimkinosound mit Dolby Atmos und DTS:X über ein integriertes 2.2-Lautsprechersystem.

Mit einer nativen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, HDMI-2.1-Anschlüssen und G-Sync-Kompatibilität sowie AMD FreeSync ist der OLED-TV zudem ideal für flüssiges und reaktionsschnelles Gaming ohne Ruckeln. Auch gibt es diverse Smart-TV-Funktionen mit Apps, Sprachsteuerung und mehr.

PHILIPS Ambilight TV 55OLED811 für 1.199 Euro statt 2.399 Euro UVP (65 Zoll für 1.549 Euro statt 3.199 Euro UVP)

Ein weiteres und herstellerexklusives Highlight ist eine dreiseitige Ambilight-Beleuchtung auf der Rückseite, die den Hintergrund in zum Bildschirminhalt passende Farben taucht. Weitere Details zur Ausstattung des Philips OLED811 findet ihr auch bei MediaMarkt.

In den Rezensionen dort kommt der Fernseher mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen sehr gut an. Auch im Test bei Netzwelt gab es erst kürzlich mit der Testnote 1,3 eine sehr gute Testwertung und er wurde als “einer der interessantesten Fernseher auf dem Markt” sowie “Fest für die Augen” bezeichnet.

Mit Ambilight und OLED bietet der Philips OLED811 richtig viel fürs Auge: Die Bildqualität ist großartig und nicht weit von der Spitzengruppe des Marktes entfernt. […] Der Klang wirkt etwas flau, geht aber insgesamt in Ordnung. Das gilt um so mehr, wenn man die zahlreichen Möglichkeiten zur persönlichen Anpassung nutzt. Bei der Ausstattung haben wir kaum etwas vermisst. […] Weil auch der Preis im Konkurrenzumfeld stimmt, verdient sich der Philips OLED811 eine uneingeschränkte Empfehlung. Netzwelt

Pro sehr brillantes und farbstarkes Bild

Ambilight

Bildschirm schwenkbar

alle gängigen Anschlüsse Contra keine Apps von Sky und Magenta TV

kein USB-Recording

Weitere Angebote: Logitech-Headset, Intel-CPU und WoW Forever

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein starkes Gaming-Headset von Logitechs Premiumsparte sowie eine Preis-Leistungs-CPU von Intel, die es auch nach dem abgelaufenen Prime Day noch zu Tiefstpreisen gibt. Außerdem haben wir auch das bald erscheinende WoW Forever für euch im Fokus.

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