Survival-Spiel zu Herr der Ringe lässt euch ein unterirdisches Zwergenreich bauen, ist jetzt für begrenzte Zeit kostenlos

Herr der Ringe hat mit Return to Moria ein Survival-Spiel auf die Beine gestellt, in dem ihr als Zwerg überleben müsst. Wer schon immer Lust auf das Spiel hatte, kann es jetzt für kurze Zeit kostenlos abstauben.

So holt ihr euch das Spiel: Das Spiel könnt ihr euch jetzt kostenlos über Epic Games sichern. Nutzt dazu den folgenden Link store.epicgames.com, der euch auf die Shop-Seite von Return to Moria bringt. Meldet euch an und fügt das Spiel eurer Bibliothek hinzu. Ihr braucht dafür ein „Epic Games“-Konto. Das Angebot gilt bis zum 19.12.24 um 17:00 Uhr. Danach müsst ihr wieder den Vollpreis des Titels zahlen.

Was ist das für ein Spiel? In Der Herr der Ringe: Return to Moria nehmt ihr die Rolle eines Zwergen ein und versucht so in den Tunneln der Nebelgebirge euer Lager aufzuschlagen und zu erweitern.

Allein oder in einer Gruppe aus vier weiteren Zwergen könnt ihr dann versuchen, euch den Gefahren der Unterwelt zu stellen und zu überleben. Neben einem umfangreichen Crafting-System, mit dem ihr verschiedene Möbel bauen könnt, lassen sich auch Rüstungen schmieden, damit euer Zwerg nicht nackt in den Kampf vorprescht.

Auch Kämpfe soll es geben und das zur Genüge. Die Tunnel eures Reichs sind voller Monster, die euch nicht wohlgesonnen sind. Mit einem ähnlichen Kampfsystem wie in Dark Souls könnt ihr so eure Feinde niederschmettern.

Die Gebiete, in denen ihr eure Erkundungstouren planen könnt, sind zudem prozedural generiert. Das heißt, keine Map ist wie die andere und ihr könnt jedes Mal etwas Neues entdecken.

Es gibt viele Survival-Games auf Steam, doch welche die besten sind, ist nicht leicht zu erkennen. Wir haben uns deshalb viele verschiedene Spiele angeschaut und zeigen euch die besten Optionen für den maximalen Spaß. Mehr dazu findet ihr in unserer Liste: Die 29 besten Survival-Games 2024 für PS5, Steam und Xbox