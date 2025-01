In Helldivers 2 gibt es ein nützliches Easter Egg, das euch hilft, die Missionen schneller abzuschließen

In Helldivers 2 könnt ihr ein Easter Egg nutzen, um eure Missionen schneller abzuschließen. Mit etwas Glück macht ihr das sogar bereits.

Was für ein Easter Egg ist das? In Helldivers 2 gibt es ein Easter Egg, das viele Spieler bereits regelmäßig nutzen, ohne es zu wissen. Wer es verwendet, beschleunigt den Abschluss seiner Mission.

Das Easter Egg, um das es geht, ist das Salutieren beim Flaggenhissen. Manch ein treuer Kämpfer für Übererde tut dies bereits aus reinem Stolz auf die Nation, doch die Animation ist nicht nur im Rollenspiel nützlich, sondern auch, weil sie die Geschwindigkeit erhöht, mit der ihr die Flagge tatsächlich hisst.

Dies funktioniert bei allen Missionen, bei denen ihr als Aufgabe habt eine Flagge zu hissen und ist unabhängig vom ausgewählten Schwierigkeitsgrad. Die schiere Anzahl an Gegnern macht das Salutieren auf höheren Schwierigkeitsstufen jedoch entsprechend anspruchsvoll.

Warum diese Mechanik überhaupt funktioniert, erklärt der Chef von Helldivers 2.

Mit diesem Trailer fing alles bei Helldivers 2 an:

Chef von Helldivers 2 bestätigt die Legende

Was hat der Chef gesagt? Schon von Anfang an haben viele Helldiver im Gedanken des Rollenspiels beim Hissen der Flagge salutiert. Dass dies den Prozess schneller machen soll, war aber nicht von Beginn an so, wie der Chief Customer Officer von Arrowhead Game Studios, Johan Pilestedt, auf Reddit erklärt.

Zuvor zeigte der Reddit-Nutzer Sad-Needleworker-590 ein Video, in dem er bei der Flagge seinen Salut zollt, obwohl um ihn herum gekämpft wird. Er betitelte seinen Post mit den Worten: „Nachdem ich gelernt habe, dass ein Salut die Fahne schneller steigen lässt, habe ich das meistens gemacht.“

Während andere Spieler behaupten, dies sei nur Aberglaube, meldete sich dann der Chef persönlich zu Wort. Johan Pilestedt widerlegte die Behauptungen, es sei nur Aberglaube, auf Reddit: „Nein, das ist wahr. Jeder im Studio hat es gemacht, also hat einer der Programmierer es als ‚Easter Egg‘ hinzugefügt.“

Wie viel schneller geht es? Genau lässt sich das nur schwierig bestimmen, und auch der Chef von Helldivers 2 verrät es nicht in seiner Nachricht. Dem Nutzer ShinCuCai auf Reddit zufolge, soll sich die Geschwindigkeit um 15 % für den ersten Salut und 7,5 % für jeden weiteren salutierenden Soldaten.

Dass so viele Gamer in einem Koop-Shooter eine Rolle nachspielen, liegt wohl am Setting, das Helldivers 2 von Beginn an pflegt. Kein Wunder also, dass die treuen Fans und Soldaten von Übererde ihr Spiel auch fast ein Jahr nach dem Release noch belebt halten. Für alle Fans der Marke kommt nun der nächste „Teil“: Millionen von Spielern kämpften in Helldivers 2 auf Steam und PS5, jetzt soll es im Kino weitergehen