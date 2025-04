Entwickler wollen Helldivers 2 verbessern, machen Feinde klüger, zerstören versehentlich das Spiel

Helldivers 2 begeistert auch über ein Jahr nach seinem Release auf Steam viele Spieler. Mit einem neuen Update wollten die Entwickler die Feinde klüger machen, zerstörten damit aber die Performance vieler Spieler.

Wie wollten die Entwickler die Feinde klüger machen? Im letzten Update von Helldivers 2 haben die Entwickler an der künstlichen Intelligenz der Feinde geschraubt. Diese bestimmt, wie sich die Gegner im Spiel verhalten und ist ein wichtiges Element in Helldivers 2. Denn der Koop-Shooter lebt davon, den Spielern eine Vielzahl an Feinden auf den Hals zu hetzen.

Mit dem neuen Update sollte die künstliche Intelligenz, die die Feinde steuert, mehr Berechnungen durchführen können. Das sollte die Reaktionsgeschwindigkeit der Feinde, gerade in großen Gefechten, verbessern. Die Entwickler kündigten aber auch an, dass sich dies negativ auf die Performance auswirken wird. Doch die Spieler klagen jetzt, Helldivers 2 sei zerstört worden.

Mit diesem Trailer hat alles bei Helldivers 2 angefangen:

Performance-Einbrüche, wenn es darauf ankommt

Wie wirkt sich das Update aus? Über die verbesserte KI gibt es bisweilen nur wenig Berichte. Stattdessen versammeln sich die Spieler auf Reddit, um über die neue schlechte Performance zu klagen. Selbst auf guten Systemen scheint der Koop-Shooter viel schlechter zu laufen als vor dem Update. Wer ohnehin schon einen schwachen Rechner hatte, kann jetzt wohl kaum noch spielen.

Den Anfang macht Reddit-Nutzer bob451111, dessen System mit einer RTX 4090 Grafikkarte und einem Intel i7-13700K Prozessor ausgestattet ist. Er schreibt: „Die Änderung der KI-Berechnungen hat die Leistung zerstört. Das ist nicht ‚geringfügig‘. […] Jeder, der vor dieser Änderung Schwierigkeitsgrad 10 gespielt hat und jetzt Schwierigkeitsgrad 10 spielt, wird dir sagen, dass dies keineswegs ein ‚leichter‘ Leistungsabfall war.“

Für Reddit-Nutzer Lazzitron ist das Problem noch schlimmer: „Es ist besonders ätzend, weil in der einen Sekunde die FPS in Ordnung sind, und dann, sobald man in ein wichtiges Feuergefecht gerät, sind sie plötzlich weg und man ist tot.“

Auf dem Rechner von Completedspoon auf Reddit sieht es so aus: „Vorher lief es schlecht. Jetzt ist es noch schlimmer.“ Systeme, auf denen der Koop-Shooter schon vorher eher schlecht lief, sind jetzt also ebenfalls betroffen.

Das passt zu der Beschreibung der Entwickler in den Patch Notes (via arrowhead.zendesk.com), „Wir haben die Anzahl der KI-Berechnungen, die das Spiel durchführen kann, erhöht. Dies wirkt sich in erster Linie auf Szenarien mit einer hohen Anzahl von gespawnten Feinden aus und verbessert die Reaktionszeiten in solchen Situationen. […]“. Dass Nutzer nun genau in den Situationen, in denen die verbesserte KI greifen soll, ein Problem haben, liegt nahe.

Die Entwickler haben just einen Patch veröffentlicht, der einige Probleme beheben soll. Das von den Spielern beschriebene Problem taucht jedoch nicht in den Patch Notes auf (via Discord). Es bleibt abzuwarten, ob die verbesserte künstliche Intelligenz zugunsten der Performance wieder deaktiviert wird. Starke künstliche Intelligenz ist nicht das Geheimrezept, das Helldivers 2 so erfolgreich gemacht hat, sondern ein fliegender Felsbrocken: Der Erfolg von Helldivers 2 auf Steam begann mit einem Stein, der einen Spieler getroffen hat