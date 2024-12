Helldivers 2: Nach Frust um teure Ausrüstung, gibt es jetzt Geschenke – Das sind die kostenlosen Items

Trotz eines neuen großen Updates hat sich Helldivers 2 einen Patzer bei den Spielern erlaubt. Das erste Crossover sorgte eher für Unmut. Die Preise der Inhalte, die nur im Shop erhältlich waren, sind für die meisten Fans zu teuer. Jetzt entschuldigt sich Arrowhead und beschenkt die Spieler mit neuen Waffen und Rüstungen.

Was ist passiert? Helldivers 2 hat sein erstes Crossover bekommen. Zu Ehren der Sony-Shooter-Reihe Killzone gab es Inhalte, die es aber nur im Über-Shop gab, und das ganze Bundle kostete knapp 20 €. Damit waren die Spieler absolut nicht zufrieden, vor allem weil da auch eine Waffe und eine ziemlich starke Rüstung dabei waren.

Die Kritik scheint sich Arrowhead aber zu Herzen zu nehmen, denn wie sie jetzt angekündigt haben, wird der zweite Teil der Kollaboration kostenlos verteilt. Wenn ihr euch jetzt schon einloggt, bekommt ihr mehrere Inhalte kostenlos, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst.

Kostenloses Paket für Killzone-Fans

Was bekommt man jetzt als Entschädigung? Auf reddit hat Arrowhead am 19.12.2024 einen längeren Post verfasst, in dem man über die aktuelle Kritik spricht. Dabei ist man der Kritik gegenüber einsichtig und bietet der Community ein großes Geschenk. Der zweite Teil des Killzone-Crossovers wird gratis an die Spieler verteilt. Darunter sind folgende Items:

Die neue Maschinenpistole: -STA-11 SMG

Das neue Scharfschützengewehr: -PLAS-39-Beschleunigungsgewehr

Die neue leichte Rüstung: AC-2 Gehorsam (Gewährt 50 % Widerstand gegen Feuer, Gas, Säure und elektrischen Schaden)

Den neuen Helm: AC-2 Gehorsam

Das neue Cape: Verteidiger unseres Traums

Das ist alles natürlich im Stile des alten Sony-Shooters. Auch den Stratagem W.A.S.P. soll es über einen Generalbefehl zeitnah zum Freischalten geben.

Zusätzlich dazu will man den künstlichen Druck der Killzone-Items im Store abschwächen, indem man die Shop-Rotation von 5 auf 10 Tage verlängert. Außerdem will man prüfen, wie man die Items permanent in Zukunft zurückbringen kann.

Was sagt der CEO von Arrowhead, Shams Jorjani, zu der Situation? Auf dem offiziellen Discord-Server (via IGN) meldete sich auch der CEO von Arrowhead zu Wort. Er sagte zu dem Thema, dass man den genauen Punkt zwischen Content und Preis nicht getroffen hat. Er sagt aber auch, dass es ihre Schuld sei, nicht die von Sony. Arrowhead war für das Pricing verantwortlich. Abseits dieser Kontroverse geht es Helldivers seit den Game Awards aber ziemlich gut: Helldivers 2 erfüllt den größten Wunsch der Community, bringt endlich das Update, auf das ihr seit 10 Monaten wartet