Helldivers 2 begeht Tabubruch, bietet eine neue Waffe direkt für Echtgeld an

Die Stun Baton ist nur eine kleine Waffe, die noch für einen relativ kleinen Preis angeboten wird. Aber was sagt ihr dazu? Findet ihr das gar nicht schlimm? Oder habt ihr die Sorge, dass es in Zukunft ähnliche Waffen geben wird? Schreibt es uns in die Kommentare. Das neue Update hat viele Spieler vor allem mit den neuen Gegnern beschenkt. Doch wenn ihr arbeiten musstet, habt ihr sie vielleicht verpasst: Helldivers 2 bringt endlich neue Gegner, doch die waren so schnell tot, dass viele Spieler sie sogar verpasst haben

Wann kommt die Waffe zurück in den Über-Store? Seit dem 16.12.2024 um 11 Uhr ist die Waffe nicht mehr im Über-Store. Wann sie zurückkommt, ist unklar. Ihr müsst wöchentlich in den Shop schauen, falls ihr die Waffen unbedingt haben wollt.

Das ist die erste Waffe solcher Art. Normalweise gibt es neue Waffen in den Warbond, die ihr auch mit Echtgeld kaufen müsst. Dort könnt ihr die Waffen und Ausrüstungsgegenstände dann mit Medaillen freischalten. Aber eben für immer. Ganz so kritisch ist das Thema aber nicht. Auch der Warbond kostet Echtgeld und 200 Über-Credits bekommt man recht schnell aus Missionen.

Helldivers 2 hat sich 2024 in die Herzen der Spieler geschossen. Der Koop-Shooter setzte auf spaßige Missionen, eine ironische Atmosphäre und ein faires Finanzierungsmodell. Jetzt macht Arrowhead einen scheinbaren Tabubruch: Eine Waffe könnt ihr direkt mit Echtgeld kaufen, wenn sie in der Shop-Rotation ist.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to