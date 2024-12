Helldivers 2 bekommt 1. Crossover mit beliebter Shooter-Reihe, aber sogar der Chef gibt zu, dass die Skins zu teuer sind

Erstens: Dies ist unsere erste Zusammenarbeit, also werden wir sie nach und nach ausarbeiten. Lasst uns wissen, was ihr in Zukunft gerne sehen würdet. Zweitens ist es freiwillig – je mehr wir davon verkaufen, desto mehr Illuminate-Zeug können wir kostenlos anbieten.

Was sagt der Chef dazu? Der CEO von Arrowhead, Shams Jorjani, äußerte sich auf dem offiziellen Discord (via GamesRadar ) zu dem Thema und sagte dazu erst einmal:

Was sagen die Spieler dazu? In einem aktuellen reddit-Thread äußern sich die Spieler eher negativ zum neuen Bundle und dem dazugehörigen Preis. Hierbei sorgt auch die Waffe für viel Kritik, die 600 Über-Credits kostet.

Was ist das für ein Crossover? Helldivers 2 hat jetzt nach langer Zeit sein erstes Crossover bekommen. Im Spiel gibt es Skins zu Killzone. Das ist quasi das Halo von Sony, das durchaus seine Fanbase hat. Richtig groß konnte die Reihe aber nie werden. Der letzte Teil erschien 2013 in Form von Killzone: Shadow Fall.

Das neue Update in Helldivers 2 erfreut Spieler endlich mit einer neuen Gegnerfraktion. Doch die gute Laune der Spieler scheint jetzt etwas abgedämpft zu werden. Das erste Crossover des Koop-Shooters scheint einigen Fans gar nicht zu gefallen, und das liegt am Preis.

