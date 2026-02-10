Fans sind sich sicher: Die Entwickler von Helldivers 2 verheimlichen doch wieder etwas beim großen Update heute

2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Fans sind sich sicher: Die Entwickler von Helldivers 2 verheimlichen doch wieder etwas beim großen Update heute

Die tapferen Soldaten von Helldivers 2 rüsten sich derzeit für die Schlacht um Cyberstan, die Heimatwelt der Automatons, doch dort warten neue Gegner auf die Helden.

Was sind das für neue Feinde? In Helldivers 2 kommt mit dem Update „Machinery of Opression“, also „Maschinerie der Unterdrückung“ eine ganze Reihe neuer Feinde am 10. Februar ins Spiel. Dabei handelt es sich um die Cyborgs, die zur Fraktion der Automatons (Roboter) gehören und auf der Heimatwelt Cyberstan ihr Zuhause haben.

Doch die Cyborgs sind nicht einfach nur Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten.

Hier könnt ihr einen ersten Blick auf die neuen Feinde werfen:

Helldivers 2 deutet die Ankunft neuer Gegner im kryptischen Video an
Großes Update mit Geheimnissen

Was fehlt noch? Obwohl die Entwickler im Video auf YouTube über alle Einheiten des neuen „Machinery of Opression“-Updates sprechen, glauben die Fans nicht wirklich an die Vollständigkeit der Infos – und das mit Recht. Bereits das letzte große Titelupdate „Into the Unjust“, bei dem die Helldiver in die Höhlen der Heimatwelten der Käfer-Fraktion geschickt wurden, hatte einige Überraschungen parat.

So gab es mit dem Hivelord einen riesigen Wurm als Endgegner, der das Schlachtfeld terrorisierte und die tapferen Helden von Übererde mit seinen schweren Angriffen stark zusetzte. Entsprechend vorsichtig und fast erwartungsvoll blicken die Helldiver darauf, was die Cyborgs noch auf Lager haben.

Einen weiteren Endgegner, ähnlich wie die Hivelords, halten die Helldiver fast schon für sicher gegeben. So schreiben die Spieler auf Reddit:

  • Glittering_Muffin433: „Ich frage mich, ob das schon alles ist oder ob sie noch mehr vor uns verbergen.“
  • Just-Bodybuilder6737: „Nun, sie haben den Hivelord im ‘Hiveworld Deep Dive’-Video mehr oder weniger geheim gehalten. Meiner Meinung nach ähnelt die Vox Engine eher einem superschweren Leviathan, aber wir werden sehen.“
  • Mother_Ad3988: „Genau das habe ich mir auch gedacht; es scheint eher eine Art Drachen-Schabe zu sein als ein Hivelord.“
  • ProblemOk9820: „Sie halten Megatron im Gefrierfach, bis wir landen. Merkt euch meine Worte, Helldivers: Die Cyborgs haben ihr eigenes Äquivalent zum Hive Lord.“

Während über das „Äquivalent zum Hive Lord“ noch gerätselt wird, haben die Entwickler im neuen Video bereits einige der „normalen“ Feinde enthüllt.

Welche Cyborgs sind bekannt? Bereits der Hack der Kommunikationskanäle von Übererde hat gezeigt, dass die Cyborgs mehr drauf haben als die teils sehr simplen Kriegsmaschinen der Automatons. In einem neuen Video auf YouTube haben die Entwickler jedoch bereits die ersten Einheiten der Cyborgs vorgestellt.

So gibt es die „Agitators“, die mit schwerer Rüstung als Feldkommandeure die Angriffe koordinieren und damit wohl andere Einheiten um sich herum buffen.

Die „Radicals“ haben so viele kybernetische Veränderungen erfahren, dass man sie kaum noch mit einem Menschen vergleichen kann. Bewaffnet mit schweren Schrotflinten, dicker Rüstung und „Techno Martial Arts“-Kampfkünsten sind sie als eine Art Tank im Nahkampf unaufhaltsam.

Das größte Kampfgerät ist die „Vox Engine“. Mit zwei Laserkanonen bewaffnet, ist diese Art von XXL-Panzer absolut tödlich. So gibt es als weitere Waffen noch einen Raketenwerfer und Gatling-Laser-Kanonen für die Flanken.

Die Fans hoffen darauf, dass Helldivers 2 im neuen Update wieder einige Inhalte geheim hält, mit denen man sich dann erst auf dem Schlachtfeld konfrontiert sieht. Mehr zu den Hintergründen der Cyborgs und was euch auf Cyberstan erwartet, findet ihr hier: In Helldivers 2 stürmt ihr jetzt einen unbekannten Planeten, doch dort schlummert ein neuer Feind, der die Über-Erde hasst

Quelle(n): Reddit, YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
