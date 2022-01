Hasen-Jungs in Final Fantasy XIV kaufen sich Pole-Dance-Stangen für ihr Heim

Woher kommt das Item? Die Stange selbst ist an sich kein neues Item. Bereits in dem Addon Shadowbringers gab es in Eulmore ein Etablissement, wo man beobachten kann, wie Tänzer und Tänzerinnen mit den Stangen interagieren. Beide Geschlechter haben eigene Move-Sets, die spezifisch darauf angepasst sind.

Die Kreativität der FFXIV-Community kennt aber keine Grenzen und so haben manche enttäuschte Spieler das Möbelstück kurzerhand umfunktioniert. Da es nicht als richtige Tanzstange verwendet werden kann, musste es in manchen Haushalten zum Beispiel als provisorischer Ersatz für das Toilettenrohr hinhalten.

Entsprechend hat sich so mancher Spieler und so manche Spielerin darauf gefreut, das gute Stück im eigenen Heim zu platzieren. Diese Freude wurde allerdings gedämpft, als die euphorisierten Käufer bemerkten, dass es nicht möglich ist, mit der Stange zu interagieren.

Um dieses Item geht’s: Am 4. Januar erschien in FFXIV der Patch 6.05 und brachte eine Reihe neuen Contents mit sich. Neben dem epischen Modus für den Raid Pandaemonium und den Schatzkarten-Dungeon Euphoratron gab es auch eine ganze Menge neuer Items. Drunter: eine Pole-Dance-Stange.

