Hardcore-Shooter ist gerade kostenlos auf Steam – Wer sollte ihn ausprobieren?

Was sagen die Bewertungen auf Steam? Auf Steam waren im Januar im Durchschnitt 2.800 Spieler online und im Peak knapp über 4.500. Die Nutzer bewerten Insurgency: Sandstorm in den letzten 30 Tagen zu 85 % positiv. Dabei wurden 1.582 Bewertungen abgegeben.

Ihr müsst euch nicht lange einarbeiten, wenn ihr bereits Erfahrung mit Shootern habt, müsst euch aber trotzdem etwas an den Umgang mit den Waffen und der kurzen „Time To Kill“ gewöhnen.

Für wen lohnt sich der Shooter? Wem Call of Duty zu leicht und Squad zu kompliziert ist, der ist in Insurgency: Sandstorm genau richtig.

Was ist das für ein Spiel? Bei Insurgency: Sandstorm handelt es sich um einen taktischen First-Person-Shooter, der in einer vom Krieg verwüsteten Region des Mittleren Ostens spielt.

