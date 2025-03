Vor dem Mega-Hit Half-Life wollte Valve ein anderes Spiel machen – Aber das war eine dumme Idee

Ich habe in 5 Tagen 35 Stunden in ein Warhammer-Spiel auf Steam gesteckt – Das macht es so gut

Von Anfang an haben wir gesagt, dass wir Vollgas geben müssen. Das muss in den Top 10 landen. Ich habe Gabe gesagt, dass ich glaube, die einzige Chance für Half-Life ist es, wenn es zum Spiel des Jahres ernannt wird.

Die Idee war, dass Valve vor der Veröffentlichung von Half-Life an einem eher „mittelmäßigen“ Spiel arbeiten würde, um in dieser Zeit das Team von Valve zu vergrößern und das ursprüngliche Entwickler-Team zu vervollständigen. Harrington sagte dazu (via gamesradar ):

Was wurde gesagt? Auf der Game Developer Conference (GDC) sprach Monica Harrington über die frühen Tage von Valve. Harrington war „Chief Marketing Officer“ und verriet, wie sie damals die Gründung des ursprünglichen Teams hinter Valve wahrgenommen hatte. In ihrem Vortrag „Wie Valve zu Valve wurde“ verriet sie ein interessantes Detail: Eigentlich sollte es ein anderes Spiel vor Half-Life geben.

