Eines der beliebtesten MMORPGs überhaupt bekommt großes Update mit schöner Überraschung

Am 11. März 2025 erscheint mit Reue der zweite Content-Patch für die Erweiterung Janthir Wilds von Guild Wars 2. MeinMMO verrät euch, was in dem Inhaltspaket steckt.

Was muss ich zum neuen Update wissen? Wenn der Patch Reue am 11. März 2025 für Guild Wars 2 erscheint, erwarten euch die nachfolgenden Highlight-Neuerungen:

Fortsetzung der Geschichte der Erweiterung Janthir Wilds

Nebelbrand-Ödland: Neue erforschbare Karte

Herausforderungsmodus und legendärer Modus für Raid Berg Balrior

Konvergenzboss-Update: Greer, der Pestilenzbringer

Neuer Beherrschungspfad: Mursaat-Schattenkunst

Neue Heimstatt-Dekorationen

Update für Gewölbe des Zauberers

Neue Erfolge, Belohnungen und Relikte

Updates für Welt gegen Welt

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer vom Update Reue anschauen:

Details zu Update Reue für Guild Wars 2

Worum geht’s in Reue? Das neue Story-Kapitel schließt direkt an das Ende vom ersten Patch Götterbrut an: Eure Verbündeten haben gerade die heroische Schlacht gegen die Titanen auf Berg Balrior erlebt. Ura, Decima und Greer sind besiegt.

Damit konntet ihr aber nicht die Seuche beenden, die Janthir bedroht. Ura behauptete nach ihrem Tod, dass das Tor, das die Titanen nach Tyria brachte, noch immer offen steht. Außerdem soll ein Schutzzauber verschwunden sein, der bislang Bava Nisos, die zerstörte Stadt der Mursaat, vor dem Rest der Welt verborgen hatte. Dort soll ein Nebeltor offenstehen.

In Reue geht ihr damit einem 20 Jahre alten Mysterium auf den Grund, das bereits im ersten Guild Wars angedeutet worden ist. Eure Suche nach Antworten führt euch in die neue Region des Nebelbrand-Ödlands.

Die neue Region ist nicht gerade ein beliebtes Urlaubsziel.

Was erwartet mich im Nebelbrand-Ödland? Obwohl hunderte Jahre vergangen sind, seit das Tor von Komalie geöffnet wurde, wird das Ödland noch immer von den Rückständen der Mursaat-Experimente an spektraler Qual heimgesucht, und es ist durchdrungen von Blutsteinmagie und Nebelbrand.

Um diese trostlose Landschaft zu erkunden, hat die Tyrianische Allianz Vermessungstrupps entsandt, die die Mysterien enthüllen sollen, die in den verfallenen Gängen begraben sind. Ihr werdet an drei Vermessungen teilnehmen können:

Im Norden reaktiviert ihr ein inaktives Konstrukt, mit dem ihr ein mit spektraler Qual überflutetes Tal durchquert.

In der Mitte setzt ihr Asura-Golems ein, um in eine uralte Bibliothek vorzustoßen und den Nebelbrand zu untersuchen, der sich auf den Janthir-Inseln ausgebreitet hat.

Im Süden führt ihr eine Prozession von Mitgliedern der Tyrianischen Allianz in ein Labor, das einst für Blutstein-Opferungen und Experimente genutzt wurde.

Was ist mit der neuen Raid-Herausforderung? Mit dem Release von Reue könnt ihr euch auf den Herausforderungsmodus für den Schlachtzug „Berg Balrior“ stürzen. Der legendäre Modus von Endboss Ura soll am 25. März 2025 folgen.

Die Konvergenz-Version des Raids wird hingegen um den Bosskampf gegen Greer, der Pestilenzbringer, erweitert.

Was ist sonst noch wichtig? Ursprünglich wurden 6 Relikte für das Reue-Update angekündigt. Jetzt sollen aber zwölf ins Spiel kommen, darunter auch Relikte für Pets. cutestuff4naynay kommentiert das auf Reddit wie folgt: „Eine sehr angenehme Überraschung.“

Wie beliebt ist Guild Wars 2? Die MeinMMO-Community hat Guild Wars 2 im vergangenen Jahr auf Platz 3 der Die MeinMMO-Community hat Guild Wars 2 im vergangenen Jahr auf Platz 3 der Liste der besten MMORPGs aller Zeiten gewählt. Auf Steam ist Guild Wars 2 zudem immer ganz vorn mit dabei, wenn es um die am besten bewerteten MMORPGs geht.

Updates für Welt gegen Welt und PvP-Modus „Vorstoß“

Was ist fürs PvP geplant? Am 11. März 2025 soll ein Spielkomfort-Update live gehen, das die Sichtbarkeit der WvW-Gildenzugehörigkeit verbessern wird. Eine neue Spalte auf der zweiten Registerkarte der Gilden-Übersicht zeigt dann ein Symbol neben allen Spielern an, die diese Gilde als ihre WvW-Gilde festgelegt haben. Diese Information ist jedoch nur innerhalb der Gilde sichtbar, die ihr persönlich als eure WvW-Gilde ausgewählt habt.

Ein zweites Update folgt dann am 25. März, mit der Optimierung des WvW-Belohnungssystems, der Lösung von Performance-Problemen und der Umsetzung von Spieler-Feedback. Zu den Verbesserungen gehören:

Anpassung von Siegpunkten und Scharmützel-Werten zur Neubewertung von Fortschritt und Erfolg im WvW.

Konsolidierung der Belohnungspfade, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Verbesserter Erhalt von Karten-Währung über die Belohnungspfade.

Ein brandneues WvW-Waffenset.

Neue Einschränkungen zur Taktivator-Nutzung für Festen und Schloss Steinnebel.

Anpassung der Lebenspunkte von Festungsherren.

Was ist mit dem PvP-Modus „Vorstoß“? Vom 20. bis zum 26. Mai 2025 soll für den neuen PvP-Modus ein weiteres Beta-Event stattfinden. Weitere Details sollen es kurz vorher geben.

Roadmap für Guild Wars 2

Hier der weitere Fahrplan für Guild Wars 2, mit allen bisher bekannten Terminen:

März

11. März : Guild Wars 2: Janthir Wilds: „Reue“

: Guild Wars 2: Janthir Wilds: „Reue“ 25. März: Legendärer Modus für Ura-Schlachtzug und WvW-Spielkomfort-Updates

April

8. April bis 15. April : Bonus-Event „Verlies-Ansturm“

: Bonus-Event „Verlies-Ansturm“ 15. April bis 6. Mai : Super Adventure Festival

: Super Adventure Festival 15. April : Fertigkeiten- und Spielbalance-Update

: Fertigkeiten- und Spielbalance-Update 25. April bis 2. Mai: WvW-Bonus-Event „Kein angeschlagener Zustand“

Mai

6. Mai bis 20. Mai : Bonus-Event „Rückkehr zu End of Dragons“

: Bonus-Event „Rückkehr zu End of Dragons“ 13. Mai bis 20. Mai : Bonus-Event „Rollkäfer-Rennen“

: Bonus-Event „Rollkäfer-Rennen“ 20. Mai bis 27. Mai: Beta „PvP-Vorstoß“ und Bonus-Event „Ansturm“

Für Janthir Wilds soll es später im Jahr 2025 noch ein drittes Content-Update geben, das erneut eine frische Karte, aber auch ein Fraktal, den Konvergenz-Herausforderungsmodus, Relikte, Beherrschungs-Updates, einen legendären Rucksack und mehr bringen soll. Unseren Angespielt-Eindruck für die jüngste Erweiterung findet ihr hier: Guild Wars 2 Janthir Wilds angespielt – begeistert mit neuem Mount, lässt Potenzial beim Housing liegen